快訊

獨／少將將公發洗衣機寄回家用的代價 遭重判12年徒刑

大武崙沙灘1天3溺水死 友人感嘆後面2人是枉死的

雨彈狂轟雲林嘉義台南3縣市 大雷雨慎防雷擊

日本將排核廢水 南韓民眾再爆抗爭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

沒有人能阻止日本將福島核電的廢水排出？南韓民眾12日在首爾抗議，呼籲政府不能向日本妥協，允許日本將福島核電廠事故的冷卻廢水排出。由於日本將於8月底排放這些廢水，雖然南韓、國際原子能總署都允許日本這樣做，認為不會對環境造成影響，但漁業與民學者不斷表達環境汙染的擔憂。

民間反對排核廢水

根據《英國廣播公司》報導，上百位南韓民眾12日在首都首爾街頭，手舉「不要核能」、「保護太平洋」等標語，抗議日本將於月底排放福島核電廠事故冷卻反應爐的廢水，並希望南韓政府能夠硬起來，改變過去支持日本的決定。韓國NGO「放射物監測」的成員指出，將放射性物質排放到海水中，將「永久性的破壞生態」。

該成員還強調，海洋並非日本政府的獨佔資產，不能這樣影響其他國家與漁業的權益。《美聯社》提到，雖然國際原子能總署（IAEA）已同意日本排放核廢水的請求，南韓國務調整室室長方文圭還提出獨立報告表示，日本相關排放符合國際標準，但有中國學者認為IAEA的報告太過倉促，許多漁業業者還是有很多疑慮。

NGO盼顧念環境

連日本國內的漁民與海鮮產業都擔心輻射水會讓他們的生計受到影響，畢竟這次將會有超過100萬噸經過處理的核廢水被排出。日本2011年發生福島地震，海嘯導致核電廠反應爐損壞，當時東京電力公司將許多海水灌入反應爐，盼能發揮冷卻作用，但最終還是發生核事故，反應爐因高溫出現爆炸。

日本在2018年首先提出此項計畫，當時包括南韓、中國與台灣都有出現不少反對聲浪，至今雖然南韓與中國仍反對，日本仍想儘速將核廢水排出。

《英廣》也提到，美國與日、韓將舉行三方高峰會，外界預期會中也會討論此事，南韓NGO呼籲三國政府須將環境議題置為優先，減少政治考量。

【更多精采內容，詳見

日本 南韓 福島地震

延伸閱讀

颱風蘭恩恐登陸日本 新幹線15日擬預防性停駛

蘭恩颱風周二侵襲日本 賈新興：京都、名古屋等地旅遊注意安全

不敵中國寧德時代和比亞迪！ 南韓三大電動車電池廠全球市占下滑

日本／迪士尼控必來！日本最老迪士尼商店｜IKSPIARI商場

相關新聞

反對為奧運移塞納河畔書攤 數萬人連署守護巴黎靈魂

巴黎當局以安全為由要求塞納河畔書攤，在2024年巴黎奧運期間拆卸書箱搬遷他處，引發法國輿論批評並有數萬人連署抗議。業者告...

英副相指AI對英國的影響更甚於工業革命 將改變幾乎所有面向

英國副首相陶敦(Oliver Dowden)表示，人工智慧(AI)對英國的影響更甚於工業革命，但他警告，駭客可能利用AI...

昔被能源公司收購如「鬼鎮」 德小鎮搖身變難民新家園

一個德國小鎮被能源公司收購後宛如「鬼鎮」，如今小鎮搖身一變成為難民的新家園...

拚恢復文人統治 西非經濟共同體將派員赴尼日

西非經濟共同體擬派遣一支議會委員會前往尼日，會見上個月奪權的政變領袖團。這是區域間為求恢復文人統治，與包括宗教領袖聯手的...

立陶宛縮減白俄邊境檢查站 民眾買藥探親難度增

瓦格納集團進駐白俄羅斯引發鄰國憂心忡忡，立陶宛當局下令兩國邊境檢查站從6個縮減為4個，這導致跨境時間拉長、難度升高，許多...

日本將排核廢水 南韓民眾再爆抗爭

沒有人能阻止日本將福島核電的廢水排出？南韓民眾12日在首爾抗議，呼籲政府不能向日本妥協，允許日本將福島核電廠事故的冷卻廢水排出。由於日本將於8月底排放這些廢水，雖然南韓、國際原子能總署都允許日本這樣做

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦