日本將排核廢水 南韓民眾再爆抗爭

沒有人能阻止日本將福島核電的廢水排出？南韓民眾12日在首爾抗議，呼籲政府不能向日本妥協，允許日本將福島核電廠事故的冷卻廢水排出。由於日本將於8月底排放這些廢水，雖然南韓、國際原子能總署都允許日本這樣做，認為不會對環境造成影響，但漁業與民學者不斷表達環境汙染的擔憂。

民間反對排核廢水

根據《英國廣播公司》報導，上百位南韓民眾12日在首都首爾街頭，手舉「不要核能」、「保護太平洋」等標語，抗議日本將於月底排放福島核電廠事故冷卻反應爐的廢水，並希望南韓政府能夠硬起來，改變過去支持日本的決定。韓國NGO「放射物監測」的成員指出，將放射性物質排放到海水中，將「永久性的破壞生態」。

該成員還強調，海洋並非日本政府的獨佔資產，不能這樣影響其他國家與漁業的權益。《美聯社》提到，雖然國際原子能總署（IAEA）已同意日本排放核廢水的請求，南韓國務調整室室長方文圭還提出獨立報告表示，日本相關排放符合國際標準，但有中國學者認為IAEA的報告太過倉促，許多漁業業者還是有很多疑慮。

NGO盼顧念環境

連日本國內的漁民與海鮮產業都擔心輻射水會讓他們的生計受到影響，畢竟這次將會有超過100萬噸經過處理的核廢水被排出。日本2011年發生福島地震，海嘯導致核電廠反應爐損壞，當時東京電力公司將許多海水灌入反應爐，盼能發揮冷卻作用，但最終還是發生核事故，反應爐因高溫出現爆炸。

日本在2018年首先提出此項計畫，當時包括南韓、中國與台灣都有出現不少反對聲浪，至今雖然南韓與中國仍反對，日本仍想儘速將核廢水排出。

《英廣》也提到，美國與日、韓將舉行三方高峰會，外界預期會中也會討論此事，南韓NGO呼籲三國政府須將環境議題置為優先，減少政治考量。

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