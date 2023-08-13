紐時：陸頻跨中線 使台失警覺

紐約時報十一日報導，中國大陸近年派軍機侵擾台灣的距離更逼近，全台周邊均面臨北京武嚇，其意在試探台灣警覺性、削弱國軍，縮短台灣面對危機的反應時間，進而擴大共軍勢力範圍。專家擔憂，共軍舉動恐已瓦解過去台海中線的分隔，容易使台灣方面將北京侵擾視為正常，喪失警覺性。

該報導題為「海空兵力齊發，中國持續加大對台軍事嚇阻」，提到共軍不斷以機艦進犯台灣領海和領空，而且活動範圍不限台海，對台灣東岸外海的騷擾亦漸頻繁，專家對此示警說，共軍擴大部署範圍，顯示有意掌握對更廣海域的控制權，東部外海對台灣防禦至關重要，關乎戰時美軍可能提供的援助行動。

共軍軍機已幾乎每日擾台、機種多樣，非正式邊界的台海中線近年逐漸瓦解。台灣空軍退役副司令張延廷說，中方動作恐縮短台灣面對意外升溫的反應時間。過去有台海中線當緩衝，可提供預警時間，以進行戰略安排，如今卻已消失。

台灣國防部智庫國防安全研究院研究員歐錫富也說，共軍在台灣周邊部署的機種，包括空中加油機、反潛直升機及軍用無人機，凸顯中方嚇阻勢力加劇、行動更複雜，並結合其海、空軍。

專家提醒，共軍在台灣周邊活動增加，可能意圖削弱台灣長期打造的安全和警覺性。獨立國防分析師路易斯（Ben Lewis）觀察，北京去年派一千七百多架次軍機進入台灣防空識別區，約前年兩倍，今年上半年更逾八五○次，年增率達五成四，可能旨在使侵擾正常化。美國退役空軍軍官艾倫（Kenneth Allen）亦提醒，共軍近年反覆逼近，易使台灣方面習以為常。