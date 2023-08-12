新冠病毒EG.5變異株全球擴散 專家：夏天過後病例將增多

新發現的新冠病毒變異株EG.5雖然在世界各地不斷傳播擴散，但是專家認為這一變種並不具有特別的危險性。巴塞爾大學生物研究中心病毒細菌演化研究組主任內爾（Richard Neher）指出：「根據我的估計，EG.5不會造成任何特別的危險」。

這位德國生物物理學家認為，EG.5的變異雖然有可能使病毒更加輕易地逃避免疫系統，但是在這方面它和過去的其它變異體並無太大區別。不過他也指出：「值得關注的是，這種變異株目前在人口眾多的大陸比較常見，尤其在最近幾周尤為多見」。

「我們必須要做好思想准備，在夏季結束、這個感染數字極低的階段過去之後，感染病例肯定會重新增多」，內爾表示，「不過EG.5和其它的變種沒有根本區別，只是它表現出來一種漸進但快速的演化，這也符合我們一段時間以來對新冠病毒的觀察」。

數日前，世界衛生組織（WHO）發布通告稱，根據目前所獲取的研究成果，EG.5在全球範圍內可能造成的公共衛生風險較低。與XBB.1.16和其他目前傳播的「需要留意」變種所帶來的風險一致。雖然EG.5的傳染性可能更強，但是其引發的症狀與其他變異株並沒有差別。

世衛組織報告，從6月中旬開始，EG.5變異株在全球報告新冠感染病例中所佔的比例在四周之內就從原先的7.6%提高到了17.4%（7月17日到23日一周的統計數據）。由於傳播速度快，免疫逃逸能力更強，因此EG.5有可能會成為一些國家乃至全球傳播最廣的新冠病毒變種。

在EG.5變種當中，EG.5.1這個亞變種是出現頻率最高的。它具有兩個重要的附加突變，也就是刺突蛋白中的Q52H突變，使其在傳播方面比EG.5更具優勢。

根據羅伯特·科赫研究所的統計，德國最早是在2023年3月底發現的EG.5變種。目前這一變異株在德國也在不斷傳播，包括EG.5.1亞變種。該研究所表示，其在德國的風險與WHO發布通告相符。

本周三，世界衛生組織將EG.5變異株定義為「需要留意」的新冠病毒變種，目前被列入這一範疇的變種還有此前的XBB.1.5和XBB.1.16。

（德新社）

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