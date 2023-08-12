美伊非正式協議 為核談判鋪路

紐約時報十日報導分析，美國和伊朗達成的換囚協議，可望改善兩國外交合作前景，推進拜登政府欲遏制伊朗核飛彈計畫的長期目標。美方官員透露，其實兩國今年早已達成非正式協議，伊朗同意克制核計畫，並減少敘利亞和伊拉克境內親伊朗民兵對美軍的侵擾，藉此避免被美方嚴厲報復，而換囚協議亦是其中一環。

華府智庫華盛頓近東政策研究所研究員羅姆認為，美伊均期盼今年底前重回正式核談判，換囚協議是關係緩和的重要進展。伊朗官媒報導稱，該協議是總統萊希領導的保守派政府外交勝利。對競選連任的拜登而言，伊朗核計畫近年來持續擴張，如何遏止成為當務之急。

這項換囚協議時間點正值多位美方官員透露美伊似乎正遵守一項非正式協議。美伊今年稍早曾在阿曼間接會談。多國知情官員提到，該協議包含伊朗提煉濃縮鈾的純度不高於百分之六十，也不能夠以做為德黑蘭代理人的民兵，對其鄰國境內的美國駐軍發動重大攻擊。另，伊朗雖仍提供無人機予俄羅斯，但以色列官員透露，伊方並未滿足俄方希望的所有援助。

羅姆分析，明年美國大選前，美伊應該皆無意尋求一項正式的核協議。主因是拜登顧忌伊朗議題敏感，恐在美國國內帶來政治紛擾；伊朗則擔憂美國前總統川普重返白宮，與拜登達成的協議又將前功盡棄，這也是去年欲恢復伊核協議的談判失敗一大原因。透過非正式協議，也使拜登得以迴避來自兩黨國會議員的阻力。