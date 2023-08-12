伊朗釋放5美公民 換2千億遭凍結在韓資產

歷經數月祕密協商，美國同意以六十億至七十億美元（約台幣一九二○億至二二四○億元）被凍結在南韓的伊朗石油收入資產，交換五名伊裔美國公民。

伊朗十日已將其中四人從首都德黑蘭以北、惡名昭彰的伊文（Evin）監獄，改為軟禁，做為落實美伊換囚協議的第一步。白宮國安會發言人華森對此表示，此一發展雖令人振奮，但這五人根本就不應該被拘留。在他們悉數返美前，美方不會停下腳步。美國國務卿布林肯強調，該換囚協議並不代表伊朗將獲解除相關制裁，「我們將繼續執行所有制裁」。

綜合紐約時報等外媒十日報導，這些因制裁而被沒收的資產，將先經瑞士匯到中東的卡達，等確認這五人均安全返美後，再轉到德黑蘭指定帳戶。由於匯款程序相當複雜，所以整套交易過程預定九月完成。除了被凍結在南韓的前述資產，在伊拉克貿易銀行（ＴＢＩ）中的大筆伊朗資金，以及歐洲一家銀行內的伊朗資金，均涵蓋在美伊換囚協議的範圍裡。

人質之一的伊裔美籍商人沙吉從事風險資本生意，在伊朗被判處有期徒刑十年；另一名有美伊雙重國籍的人質納馬濟二○一五年在伊朗被捕，也被判十年；有美英雙重國籍的伊裔環保人士塔赫巴茲則於二○一八年被捕，同樣被判十年。這三人的罪名皆為間諜罪，其餘兩人姓名尚未公布，僅知分別為科學家及商人，而伊朗並不承認雙重國籍。

其中一人的律師透露，沙、納、塔三人和另一人，可能轉到德黑蘭一家旅館軟禁，剩餘一名美籍女性此前就已改為居家軟禁，但接下來誰也不敢保證。

伊朗還要求拜登政府釋放某些正在美國服刑的伊朗人，惟美方官員婉拒透露獲釋人數與身分。伊朗媒體臆測，涉嫌違反美國出口法規或美方禁止與伊朗做生意規定而坐牢的某些伊朗人可能獲釋。

由於前述資產被凍結在南韓，伊朗早就想報復首爾，八月已扣押一艘南韓籍油輪。有伊朗國會議員揚言，伊方絕不會善罷干休，可以報復的手段很多，絕不吝於使用。韓聯社引述南韓外交部官員報導，盼該問題能圓滿解決。華府智庫保衛民主基金會（ＦＤＤ）亦批評拜登竟以鉅額「贖金」交換人質，認為將變相鼓勵德黑蘭扣押更多人質。