拜登下令限制對陸投資 CNBC：為台海衝突做準備

CNBC報導，美國總統拜登10日發布行政命令，限制美國對中國大陸在幾個敏感技術領域的投資，例如電腦晶片。分析師說，此舉是為了因應台海緊張局勢升高，因為兩岸衝突的潛在後果將「難以想像」。

這項將於明年生效的行政命令，旨在確保美國的技術和資金不會助紂為虐，尤其是中國解放軍「抗衡美國及其盟邦的能力」。

這類措施有時會被稱為美、中兩個全球最大經濟體的「脫鉤」，但美國更喜歡「去風險」一詞。

在拜登正式宣布投資限制令之前，烏克蘭經濟安全委員會顧問尤爾琴科（Olena Yurchenko）接受CNBC採訪時表示，「這些用脫鉤來先發制人的想法（將製造和生產設施從中國移到印度），都是為潛在的衝突做準備。在實施這些限制之下，一旦爆發衝突，比方說台海，就不會那麼痛苦」。而且他說，伴隨台灣而來的風險，其規模「難以想像」。

Hayman資本管理公司創辦人暨投資長巴斯（Kyle Bass）說，在問過軍事專家後，他認為中國國家主席習近平最快可能在明年對台灣發動攻擊，他提到北京當局近期加強了在台海周圍的軍演。CNBC無法獨立證實他的說法。

美國一直都表明有意去除有關中國大陸的風險。在俄國全面入侵烏克蘭後，隨著全球緊張局勢日益加劇，拜登政府過去幾個月就針對中國接連推出與之脫鉤的措施。

尤爾琴科認為，這兩件事的發生時間並非巧合，「與俄羅斯打交道的經歷，讓西方政府試圖從中汲取長期教訓。」

彼得森國際經濟研究所資深研究員里巴科娃（Elina Ribakova）另指出，中國也密切關注西方國家對俄羅斯採取的手段，「如果我們不能有效對付俄羅斯，若是中國在幫助俄國規避出口管制時扮演要角，那麼萬一台灣有事，我們怎麼可能覺得自己能有效對付中國？」

相比於美國，歐盟顯然就比較矛盾。但巴斯說，西方盟友目前「緩慢脫鉤」的做法，可能會誤入歧途，一旦與圍繞台灣的衝突爆發，各國政府只能趕緊「臨場發揮」，「我們必須更加堅定。我並不是說立即脫鉤，並劃清界線，儘管我認為這將會發生」。