德國右翼民粹選項黨與中國相互靠近 是什麼原因造成的？

選項黨對德國和中國而言都要成為替代選項嗎？德國右翼民粹分子和中國奉行國家資本主義的共產黨之間並非天然盟友。但是今年夏天一個由三人組成的選項黨代表團接受官方邀請前往中國訪問。6月底，選項黨議會黨團主席愛麗絲·魏德爾（Alice Weidel）和聯邦議員彼得·比斯特隆（Petr Bystron）、彼得·菲爾澤爾（Peter Felser）一起對北京和上海訪問了近一周的時間。

菲爾澤爾在接受德國之聲採訪時說，選項黨聯邦議會黨團同中國的接觸最初「非常緩慢」，但是這一情況在初夏時分發生了改變。他猜測是選項黨一路飆升的民調支持率引起了中方的興趣。

在訪問中國期間與中方哪些代表舉行了會晤？菲爾澤爾在接受德國之聲採訪時不願透露。德國之聲記者又向中國駐柏林大使館發出了問詢，但同樣沒有得到回覆。但是據德國媒體RND的報導，選項黨訪華代表團甚至見到了中國外交部的一名副部長。

選項黨議會黨團主席魏德爾從中國回來之後至少讓外界知道，中國方面對選項黨的工作非常了解。而魏德爾本人也非常了解中國。她曾在中國工作過6年。她的博士論文題目是關於中國的養老機制。現如今她誇獎中國人的企業家精神，在社交平台X（原推特）上嘲諷德國外長貝爾博克訪華時發表的批評言論。

對中國戰略的批評

選項黨明顯反對德國外交政策採取對華批評的路線，再加上目前高達21%的民調支持率，這些都讓北京方面對德國的這個政黨產生興趣。今年7月中旬柏林政府公布了「中國戰略」。選項黨聯邦議會黨團外交事務發言人比斯特隆批評這份戰略「試圖打著德國外交戰略的幌子，推行綠色覺醒意識形態和美國的地緣政治利益」。除了將中國視為伙伴和競爭者，還將中國定義為戰略對手，這在比斯特隆看來是「美國對中國採取對抗路線的結果，這種對抗和分裂不符合德國作為出口大國的利益」。

德國政治學學者施羅德（Wolfgang Schroeder）分析認為，選項黨的外交政策立場表明，該黨試圖從內容上與其它政黨做出根本性的區別。從地緣政治的角度，選項黨認為西方與美國霸主的傳統聯系已經過時。施羅德在接受德國之聲採訪時說：「選項黨更多地是將華盛頓看作是問題的一部分，而不是德國所面臨的挑戰的解決方案的一部分。選項黨認為美國是一個帝國主義國家，它自身的利益和德國的利益無法調和。」

與美國保持距離

選項黨在訪華期間也同德國外交政策保持了距離。菲爾澤爾說，他們對中國方面的人員說，他們覺得「跑到別的國家，以自己的價值觀對其它國家指手畫腳」的做法並不好。

這種態度並不會讓政治學者施羅德感到驚訝。他說：「選項黨的政客們認為對人權問題的普遍批評完全不重要，也完全不通世故。對他們來說，每個國家有自己的問題，不應該對其進行干涉。」

這一立場當然能讓選項黨在中國找到朋友。從中國返回後，魏德爾也表達了希望能繼續與中國保持對話。這可能對7月底克拉（Maximilian Krah）被確定為2024年歐洲議會大選選項黨頭號候選人起到了幫助。克拉自稱屬於該黨的右翼邊緣，過去曾多次發表明顯親華的言論，引起關注。也許正因如此，克拉也喜歡接受中國媒體的採訪。2022年11月，他在接受中國《環球時報》採訪時說：「德國的反華勢力不代表德國利益。與中國脫鉤只會符合美國的利益，並給我們自己的工業造成嚴重損害。」

對中國的理解

政治學者施羅德分析指出：「在某種程度上選項黨將自己視為在地緣政治格局中實現德國利益的真正力量，它理解並接受中國的統治方式、生活方式和組織領導的方式，因為這一切是從中國的發展過程中孕育而成。」

不過選項黨不時地也會發出批評中國的聲音。今年1月，選項黨要求結束與中國的發展合作。選項黨反對在德國5G建設中使用中國移動通信設備供應商華為的零組件。8月初，選項黨議會黨團科學政治問題發言人考夫曼（Michael Kaufmann）譴責中國在德國大學進行科學間諜活動。

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