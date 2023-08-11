FT：美國促接受印太經濟框架納反捕鯨條款 惹火日本暗示可能放棄支持

金融時報11日披露，就在美國總統拜登準備接待日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行歷史性三邊峰會之際，美日兩國卻捲入了捕鯨相關的爭端，威脅到華府在亞洲的主要貿易倡議。

報導指出，拜登2022年在東京發起了14國參與的貿易協議「印太經濟框架」（IPEF），目的是在亞洲經濟上努力抗衡中國大陸。但8位熟悉情況人士透露，美國貿易代表一直在催促日本接受IPEF內的反捕鯨條款，而華府的壓力激起了東京的怒火。一些官員暗示，日方可能放棄他們支持的IPEF。

一位日本高層官員說，這個議題對東京是如此不切實際的想法（non-starter），政府甚至不視為「一個有爭執的議題」。他說，如果IPEF納入任何禁止捕鯨的條款，日本就不會參與其中。

多位消息人士表示，此事也暴露了美國政府內部分歧，部分官員也反對美國貿易代表署（USTR）採取的作法。報導指出，捕鯨議題在日本政壇仍具有敏感性，導致一些美方官員主張華府應該專注於確保談完IPEF，並避免威脅到協議的議題。一位知情人士說，USTR最初推動IPEF將包括徹底禁止捕鯨的措辭，雖然隨後態度有所軟化，但日本仍然堅定不支持協議納入任何限制。

白宮與USTR拒絕評論，日本內閣廣報官四方敬之則稱東京方面會避免評論，理由是談判正在進行。一位知情人士指出，因為日方反對，拜登政府計畫刪掉這個條款。