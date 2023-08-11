查扣Swatch彩虹錶後…大馬內政部：出售或擁有彩虹錶「關三年」

瑞士鐘錶集團Swatch近日為慶祝LGBT平權運動推出彩虹手錶，對此，認定同性戀是違法之舉的馬來西亞當局表示，擁有或銷售Swatch彩虹手錶即屬犯罪，恐面臨最高3年牢獄之災。

馬來西亞對於LGBT族群態度保守，去年更認定同性戀為非法之舉。馬來西亞內政部執法部門今年5月突襲搜查當地11家瑞士錶Swatch門市，其中包括位在首都吉隆坡的專賣店，並查扣共164支手錶，市價達1萬4000美元（約新台幣42.9萬元）。

衛報報導，馬來西亞內政部10日發聲明提醒民眾，任何個人印刷、進口、生產、複製、出版、銷售、發行、流通、獻議銷售，或擁有被禁物品，均屬犯罪，一旦罪成，可被判處不超過2萬令吉（約新台幣13.8萬元）罰款、不超過3年監禁或兩者兼施。

聲明指出，馬來西亞政府致力於防止有害或可能有害道德因素的散播。並指這些手錶「可能會通過宣傳、支持和正常化LGBTQ+運動來損害國家利益，這是不被大馬公眾所接受的」。

Swatch於6月就扣押行為向馬來西亞政府提起訴訟，稱這些手錶「並未宣揚任何性行為，只是表達和平與愛的有趣和歡樂方式」。