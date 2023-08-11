成蕾遭中國關押近三年 公開信表達思念家人

遭中國政府關押的澳大利亞籍華裔女記者成蕾入獄將滿3年之際，她的配偶向外界公佈了一封信件，表示她渴望陽光、戶外活動和家人。她的配偶和澳大利亞政府，持續在爭取她能獲釋。

成蕾把這封公開信形容為「寫給2500萬人的情書」。路透社指出，這封信是澳大利亞領事人員探視成蕾時記下她口述內容寫成，並由她的伴侶發布。

「在我的牢房裡，陽光透過窗戶照射進來，但我一年只有10個小時站在陽光下」，她寫道。

「我已經3年沒見過一棵樹了。我回味著在叢林裡散步，重溫河流與湖泊、在海灘游泳，還有野餐和迷幻的日落。我偷偷地念誦我去過和開車經過的地名。」

「最重要的是，我想念我的孩子們」，信件的最後說道。成蕾的兩個孩子分別是11歲和14歲，他們與祖母一起住在澳大利亞。

48歲的成蕾曾是中國國有的環球電視網（CGTN）主播，2020年8月因涉嫌與他國分享國家機密而被拘留。本週日是她遭到關押的3週年。

1年多前，成蕾在北京的秘密法庭受審，但至今尚未收到判決。她被指控的罪行的具體細節也尚未公開。

澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）週五（8月11日）在聲明中表示，成蕾向公眾傳達的信息「表明了她深愛我們的國家」。

「所有澳大利亞人都希望看到她與孩子們團聚。澳大利亞一直為成蕾女士爭取權益，並要求成蕾女士獲得符合正義、程序公平和人道待遇的基本標準」，黃英賢說。

中澳關係改善會幫助成蕾獲釋嗎？

路透社報導，在澳洲與中國外交爭端逐漸緩和的情況下，中國減少了對澳大利亞出口的限制。澳大利亞政府仍多次對成蕾被拘留表示擔憂。

上週，中國取消了對澳大利亞大麥的制裁。澳大利亞總理阿爾巴尼斯（ Anthony Albanese）上週日（8月5日）表示，中國對澳大利亞大麥解除限制的決定是積極的，但他希望「消除其他障礙」，其中包括解除成蕾等澳大利亞人的拘留。

成蕾的伴侶科伊爾（Nick Coyle）告訴路透社：「從澳大利亞和國際角度來看，成蕾獲釋並與孩子們一起回國，將大大改善雙邊關係的氣氛」，特別是在中澳兩國都在努力改善關係之際。

科伊爾曾擔任中澳貿易全國委員會主席長達9年，直至2022年才離開北京。

對於成蕾的案件，中國曾表示堪培拉應尊重北京的司法主權。今年5月，中國駐澳大利亞大使肖千告訴《衛報》，國家安全相關問題需要更多時間才能解決，但他重申了他個人對成蕾的同情。

肖千說：「我將繼續盡最大努力提供更多接觸機會，讓她的伴侶、朋友和家人能夠獲得某種接觸機會，讓他們知道她沒事。」

（路透社、《衛報》）

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