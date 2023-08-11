法企業首創回收再利用太陽能板 解決綠能污染難題

廢太陽能板的回收處理一直是光電產業循環經濟的難題，法國企業Rosi Solar研發出獨步全球技術，成功分離矽、銀、銅，並能大規模回收再利用，解決太陽能發展的世紀難題。

國際致力減碳，推動太陽能等綠能。然而根據國際可再生能源機構（IRENA）估計，至2050年全球的廢太陽能板將達到9.1億公噸，想守護地球，卻因無法處理「光電後事」而造成二度污染，廢太陽能板回收開發因此成為全球當務之急。

成立於2017年的法國新創科技公司Rosi Solar經過多年研究，發展出獨步全球的太陽能板回收程序，且成功產業化，能最大程度再利用太陽能板上難以取得的珍貴原料，也就是銀、銅和矽。

Rosi Solar在法國科研重鎮格瑞諾布（Grenoble）南方的工廠今年4月開始試營運，6月底正式啟動。透過革命性新方式，太陽能板可被分離、回收，同時保持它們的原來價值。

Rosi Solar分離金屬程序已獲得數個專利，大致可分為3步驟，分別是熱能、機械和化學處理，目標是希望能回收99%的材料。

廢太陽能板首先會由法國太陽能板蒐集與回收公司Soren卸除玻璃、鋁框等。進到廠房後，第一步是將太陽能板放進超大型烤箱，去除聚合物。

Rosi Solar共同創辦人齊契諾（Guy Chichignoud）向法國電視3台（France 3）解釋，太陽能板就如千層酥有許多分層，打開分層取得目標。「透過把板子放入烤箱，就能除去禁錮金屬的塑膠層，破壞塑膠將之氣化 。」

接著透過機械方式，將含有銀線和銅線的矽組件取出。第三步則是將金屬按順序放進5個化學藥劑池中，以化學方式分離銀和銅。

Rosi Solar總經理查洛（Antoine Chalaux）告訴法國藍色電台（France Bleu），每個池子裡都會產生受控制的反應，在浸泡完所有化學藥劑後，太陽能板會被吹乾，而矽和銀會分開。

查洛指出，預計今年將回收3000噸，也就是15萬片太陽能板，即回收3噸銀和90噸高純度的矽。

在此之前，全球沒有找到分離並抽取這3種金屬的理想方式，廢太陽能板最後普遍只能打碎後燃燒或掩埋處理，造成環境污染，也是經濟浪費，因為這些金屬雖然只占太陽能板材料的20%，卻占價值80%。

國際可再生能源機構向英國廣播公司（BBC）表示：「若無法找到回收鏈，2050年之前，太陽能板會廢棄成山。」

BBC在6月報導指出，希望Rosi Solar這個「世界第一個致力於完全回收太陽能板在法國啟動後」，能帶來關鍵改變。

Rosi Solar最新工廠於2022年11月獲得日商伊藤忠商事株式會社（ITOCHU）與歐洲創新委員會（EIC）740萬歐元（約新台幣2億4830萬元）資金。Rosi Solar規劃兩年內可能將在西班牙與德國設廠，並擴及美國和日本等亞洲國家，專注處理太陽能帶來的廢棄物問題。

Soren執行長德凡恩（Nicolas Defrenne）告訴BBC，法國是歐洲光電廢棄物處理的領頭羊，他們和Rosi及其他光電產業公司合作，共同協調處理全法國的廢太陽能板。

德凡恩指出，若想能源轉型並減少化石燃料，但所剩的銀並不足與建造太陽能板，因此回收再利用不僅將減少地球污染，更是產業持續擴大發展的關鍵。

太陽能板的廢棄物問題向來使得推動乾淨能源的美意蒙塵。台灣與英國都有研究團隊致力研究太陽能板回收的處理與應用，也取得不錯進展。

但BBC指出，目前為止Rosi Solar是全球業界唯一找到經濟模式，並能將營運規模提升到產業化層級的公司。

歐洲太陽光電發展較早，而板子一般壽命為20年，因此已開始面臨廢太陽能板處理的問題。太陽能受到法國政策激勵持續發展，德凡恩指出，去年法國賣出超過23萬噸太陽能板，換言之，大量處理與回收太陽能板是歐洲推動綠能源與循環經濟絕對必要的技術。