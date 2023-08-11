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兩大製毒熱點包夾 厄瓜多淪中轉站

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

厄瓜多一度有著「和平之島」美名，如今總統候選人卻當街被槍擊暗殺。這個安地斯山脈國家近年來正苦於應對每況愈下的安全危機，毒品販運、敵對幫派爭奪地盤，助長了厄瓜多局勢的不斷惡化。

厄瓜多曾是一個相對和平的國家，近幾年凶殺案犯罪率卻居高不下。厄瓜多雖然沒有生產古柯鹼的歷史，也沒有種植古柯葉，但厄瓜多的地理位置正好夾在世上兩大製毒熱點祕魯與哥倫比亞之間，因引來國際販毒集團的踏足而飽受蹂躪。

安全專家指出，從南美到北美與歐洲，存在一條古柯鹼販運路線，而厄瓜多已成了其中一站。販毒集團利用厄瓜多的良好基礎設施跟大港，把祕魯與哥倫比亞兩個鄰國製造的古柯鹼走私到歐美，還會威脅與鎖定任何一個擋了他們財路的人。隨著犯罪集團火併以控制跟分銷非法藥物，暴力事件在該國太平洋沿岸地區尤其嚴重。

此外，厄瓜多監獄爆滿，且監獄的實質控制權往往落入黑幫手中。儘管當局稱維安部隊一直在竭力對抗監獄內部的幫派，但受刑人經常在牢房內經營犯罪網路，數百名囚犯更死於敵對幫派之間的殘酷暴動。

這次被刺殺的總統候選人比亞維森西奧，不是第一位遇害的厄瓜多政治人物，洛佩斯港二月有一位市長候選人遇害，港都曼塔市長七月遭槍殺。然而，總統候選人在首都舉行的公開活動遭黑幫殺害，仍是迄今最肆無忌憚的攻擊事件，也是黑幫毒梟無法無天的明證。

不斷惡化的安全跟經濟情勢，導致更多的厄瓜多民眾離鄉背井。數據顯示，今年有成千上萬人朝著北方前進，穿越凶險的達連隘口，希望能夠抵達美國。

厄瓜多 幫派 監獄

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