厄瓜多黑幫 槍殺總統候選人

南美國家厄瓜多即將在廿日舉行總統大選，核心議題正是暴力與犯罪增加，但其中一位宣示將打擊毒梟和黑幫的總統候選人比亞維森西奧，卻於九日在首都基多遭槍手刺殺身亡，該國第二大幫派已出面承認犯案。

比亞維森西奧曾是厄瓜多最著名的記者之一，曾踢爆前總統科雷亞收受中國大陸國企賄賂而成名，並在二○二一年當選國會議員，總統選戰期間主打反貪與反黑幫，是少數直言抨擊厄瓜多政府官員與黑幫勾結的候選人，也矢言若當選就會嚴加取締。但在八位候選人中，比亞維森西奧並未取得領先，民調顯示他排在中段班。

案發當時影像顯示，比亞維森西奧在群眾簇擁之下，由隨扈護送準備搭車，槍聲突然響起，群眾開始尖叫尋找掩護。競選團隊成員說，比亞維森西奧當時正要上車，一名男子上前朝他頭部開槍。檢察總長表示，槍手隨後和安全人員槍戰遭擊斃，突襲行動已逮捕另外六名嫌犯。

就在遇刺幾天前，比亞維森西奧在電視台表示，他收到多起死亡威脅。厄瓜多第二大幫派「Los Lobos」在案發後宣布為此案負責，這個幫派約有八千名幫眾，據信跟墨西哥販毒集團合作運送古柯鹼。

厄瓜多總統拉梭宣布大選將按計畫進行，但頒布為期兩個月緊急狀態，「我們同意，面對一位愛國者與一位戰士殞落，選舉不應該暫停，反而應該繼續，民主應該加強」。

拉梭宣布三天哀悼期，並稱「我們不會把權力與民主交給犯罪組織」。