《勞動新聞》：台風來襲時首要任務是保護好領袖肖像

（德國之聲中文網）台風"卡努"（KHANUN）預計本周五凌晨抵達朝鮮。本周四，"卡努"已登陸朝鮮半島，給韓國多地帶來強風和暴雨，導致部分航班和列車被取消或延誤。

由於基礎設施薄弱、森林過度砍伐，自然災害往往對朝鮮產生很大影響。平壤朝中社周四表示，該國"發布了強風、暴雨、巨浪和海洋警報，"所有部門和單位"正在"開展積極行動，應對災難性的異常氣候"。朝中社還說，農業部門官員也在努力保護農作物免受台風影響。

朝鮮勞動黨中央機關報《勞動新聞》則寫道，朝鮮人的"首要關注點"應該是保護朝鮮領導人的肖像、畫像、半身塑像和紀念碑等的安全。

2008年7月，朝鮮《勞動新聞》曾刊登了《朝鮮刊發災難時公民行為規則》，要求人民在遇到自然災害的時候第一件事是要保護朝鮮領導人的肖像、畫像、領袖半身塑像等藝術作品。《勞動新聞》還曾大力宣傳9歲女孩俞香林的事跡。《勞動新聞》的報道稱，2003年1月，俞香林家發生火災，她沖進火裡救出金日成和金正日肖像後倒地。戰士們發現這位死去的孩子時，她懷裡的毛毯裹著金日成和金正日的肖像。朝鮮政府授予俞香林"金日成少年榮譽獎"作為表彰，她生前的母校改名為"俞香林小學"。

2006年朝鮮遭遇洪水災害時，朝鮮中央通訊社曾報道，朝鮮東部的一名林業研究所官員在房子被泥石流襲擊時，因奮力搶救領袖金日成和金正日父子的肖像而英勇犧牲。

在朝鮮，現任領導人金正恩的父親金正日和祖父金日成的肖像無處不在，每個家庭和每個單位的辦公室都懸掛著他們的肖像。

（法新社等）

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