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出口干擾、氣候因素 亞洲白米價創15年新高

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
因泰國白米產量受氣候影響而減少以及印度擴大禁止白米出口，亞洲白米價格已來到15年新高紀錄。路透社
因泰國白米產量受氣候影響而減少以及印度擴大禁止白米出口，亞洲白米價格已來到15年新高紀錄。路透社

米價居高不下！受到泰國白米產量受氣候影響而減少以及印度擴大禁止白米出口，亞洲白米價格已來到15年新高紀錄。

白米價格屢創新高

據《彭博社》報導，泰國稻米出口商協會指出，當地「白米指數」每公噸價格已來到648美元，是2008年10月以來新高。由於聖嬰現象，全球第二大白米出口國泰國供應量可能縮水，泰國政府已鼓勵農民轉種耗水量較少的作物，以應對日益乾旱的氣候狀況。

降雨少 農作物受影響

據《德國之聲》報導，泰國國家水務管理局秘書長契帝莫坦表示，「累積降雨量約低於正常水準的40％，可能引發嚴重缺水風險。」他鼓勵農民考慮種植耗水較少且生長周期較短的農作物。

由於泰國中部種植區域累積降雨量比正常值少40％，政府推出了限制種植的措施並呼籲農民今年僅收穫一輪作物。印度在上個月擴大了出口禁令以保護國內供應，也引發了一些國家的恐慌性購買。

印度的限制措施加劇了外界對於全球糧食短缺的擔憂，同時全球也面臨消費不斷成長的現況。身為印度米主要進口國與再出口國之一的阿拉伯聯合大公國，近日也採取類似作法，限制大米對其他國家的銷售。

路透社8月1日報導，泰國和越南的出口商做出回應，希望重新談判8月約50萬噸大米的銷售契約價格。

多重因素造成白米價格漲

除了氣候因素之外，肥料價格上漲也是導致白米價格上升的原因。白米是世界主要的主糧之一，養活世界約一半的人口，全世界每年生產約5億公噸白米。去年，印度為140個國家出口約2,200萬噸白米，約佔全球穀物貿易量的40%，泰國則佔15%，越南則貢獻了14%。

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