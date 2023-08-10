歐天然氣為何狂飆40%？澳LNG廠醞釀罷工影響一成出口
澳洲三座大型液化天然氣（LNG）設施正醞釀罷工，可能導致約10%的LNG全球出口量生產中斷，對整個亞洲和歐洲帶來新的能源價格衝擊。
雪佛龍和Woodside能源集團的澳洲廠勞工已經投票核准在North West Shelf、Wheatstone與Gorgon設施進行產業罷工，依據勞工規定，一些罷工行動可能最快下周就會登場。
歐洲天然氣價格9日飆漲多達40%，這是自俄羅斯去年入侵烏克蘭的頭幾周以來，迄今所未見到的大幅價格波動。歐洲天然氣指標期貨也短暫標上每百萬瓦時（MWh）40歐元，為6月來首見，不過，這比去年8月飆上的空前水準仍低逾80%。
瑞信駐雪梨能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示：「這種情況凸顯澳洲LNG對全球能源安全的重要性，澳洲天然氣供應可能中斷，甚至會引發遠在澳洲的價格大幅飆漲。」
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