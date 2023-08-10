快訊

MLB／大谷翔平6局失1分好投 連兩年10勝10轟創史上第一

傳遊日陸客團準備大批出動 內行人曝：最可怕的不是國籍

室內戲水感染？「食腦變形蟲」阿米巴原蟲有剋星 玩水注意這些事降風險

南韓又傳恐嚇電郵！揚言要炸首爾塔、日本駐韓大使館

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓警方9日再接獲報案，指收到將炸毀首爾塔、日本駐南韓大使館、國立中央博物館等地標的恐嚇電郵。法新社
南韓警方9日再接獲報案，指收到將炸毀首爾塔、日本駐南韓大使館、國立中央博物館等地標的恐嚇電郵。法新社

南韓首爾市內多名公務員日前收到恐嚇電郵，要求指定時限內殺掉最大在野黨「共同民主黨」黨黨魁李在明，否則將引爆炸彈。南韓警方9日再接獲報案，指收到將炸毀日本駐南韓大使館、國立中央博物館、南山首爾塔等地標的恐嚇電郵，追查後發現IP地址和李在明案一致。

韓聯社報導，南韓警方指出，9日上午10時接獲報案稱，收到將炸毀位於首爾市龍山區的國立中央博物館、日本駐南韓大使館、南山首爾塔、日本人學校的恐怖威脅電郵，追查後發現其電郵寄信人、收信人，以及電子郵件發送IP皆與日前首爾市公務員收到的恐嚇電郵資訊一致，當時內容聲稱如果沒有在指定時間內殺害李在明，將會引爆炸彈。

首爾市廳公務員7日收到一封發自日本電郵帳號的電子郵件，要求在8月9日下午3時34分之前殺掉南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，信中除了附有電話和傳真號碼外，還表示「來自八雲法律事務所的山崗裕明已經完成定時炸彈設置」、「炸彈設置範圍在首爾市內圖書館334m」等。

警方接獲通報後，立即派出特種部隊拆彈組和嗅探犬，到信中提到的地點進行爆裂物探測工作，但並未發現任何炸彈。

首爾警察廳網路犯罪偵查隊初步認定兩封郵件是由同一人寄出，也請求日本警視廳協助辦案以查明犯嫌身分。一旦犯嫌下落不明，或在日本以外國家，將考慮透過國際刑警組織發布紅色通緝令。

首爾 日本 南韓

延伸閱讀

長壽怪颱卡努登陸南韓 粉專：明天凌晨抵達北韓

台灣寺廟比日韓醜？鄉民揭3元凶「降低品質」：拿掉就會很美

「鬼城」豐都供奉日本邪神 官方回應含糊

美國連普通晶片都要「卡中」 南韓議員轟：恐損與盟友的關係

相關新聞

南韓又傳恐嚇電郵！揚言要炸首爾塔、日本駐韓大使館

南韓首爾市內多名公務員日前收到恐嚇電郵，要求指定時限內殺掉最大在野黨「共同民主黨」黨黨魁李在明，否則將引爆炸彈。南韓警方...

厄瓜多總統候選人遇刺身亡 生前曾自爆「收多次死亡威脅」

南美國家厄瓜多20日將舉行總統大選，八名總統候選人之一、現任國會議員比亞維森西奧（Fernando Villavicen...

影╱厄瓜多總統候選人遭槍殺畫面曝！嫌犯連開十多槍後中彈身亡

南美國家厄瓜多20日將舉行總統大選，八名總統候選人之一、現任國會議員比亞維森西奧（Fernando Villavicen...

夏威夷毛伊島野火肆虐 民眾跳海求生、至少6死6傷、4000觀光客受困

路透報導，美國夏威夷州大島（Big Island）和毛伊島（Maui）10日受到「前所未見」的野火侵襲，造成至少6人喪生...

北韓召開中央軍委會 金正恩要求更強勢備戰對幹美韓軍演

朝中社10日報導，朝鮮勞動黨第八屆中央軍事委員會第七次擴大會議9日在中央黨部大樓舉行，朝鮮國務委員會委員長金正恩主持會議...

厄瓜多總統大選將近 總統候選人竟遭「爆頭槍殺」

南美國家厄瓜多20日將舉行總統大選，未料總統候選人之一、現任國會議員比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）在北部城市基多（Quito）遭到不明人士槍殺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦