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曾向中國承諾移除仁愛礁軍艦？ 菲總統否認

德國之聲／ 德國之聲

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos）週三（8月9日）否認曾與中國達成協議，以撤離菲國在南海第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）上的一艘軍艦。中國駐菲律賓大使館表示不評論此事。

小馬科斯聲明稱，他並不知道菲律賓有協議或安排要把船隻從自己的領土上移走，並表示：「讓我進一步說，如果確實存在這樣的協議，我現在就撤銷該協議。」

路透社報導，中國週一（7日）指責菲律賓違背了拆除仁愛礁上船隻的「明確」承諾；該船於1999年擱淺在該處，用來宣示菲律賓在南海的領土主張。

菲律賓在這艘船隻上設有少量部隊。仁愛礁位於菲律賓200英哩的專屬經濟區 (EEZ) 內。

菲律賓國家安全委員會助理總幹事馬來亞（Jonathan Malaya）稍早曾要求中國提供有關承諾的證據。

「無論出於何種意圖和目的，這都是他們的想像」，他說。

週三（8日），中國外交部以發言人的名義發表聲明稱，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，並稱菲方多次明確承諾拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。

中國外交部認為，菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人與無設施的狀態。

仁愛礁戰略意義大

路透社指出，中國和菲律賓多年來一直在仁愛礁斷斷續續地發生衝突，最近一次發生在上週六（5日），菲律賓指責中國海警使用水砲攔截菲律賓補給船。

馬來亞表示，菲律賓致力於維護仁愛礁淺灘上的船隻，並補充說，它是「我們在專屬經濟區的淺灘上的主權象徵」。

對此，中國外交部發言人在8日的聲明中回應，一段時間以來，中方通過外交渠道多次同菲方就仁愛礁問題進行溝通，明確要求菲方不得向非法「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資，並提議雙方盡快商談管控仁愛礁局勢的措施。

聲明說，菲方無視中方的善意和誠意，執意向仁愛礁「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，這是此次事態的起因。中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，現場操作專業、克制，無可非議。

一般而言，專屬經濟區僅賦予一個國家對其海岸200英哩範圍內，擁有該地區的漁業和自然資源的權利，但並不表示某個國家對該專屬經濟區內的海域擁有主權。

不過，在更廣泛的南海歸屬問題上，2016年菲律賓贏得了一項針對中國的國際仲裁裁決。仲裁庭稱，北京對南海大部分地區，包括仁愛礁在內的廣泛區域主權主張，並沒有法律依據，但中國不承認此項仲裁結果。

中國在南海已修建了一些軍事化的人造島嶼，其歷史主權主張與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和印度尼西亞的專屬經濟區重疊。

菲律賓大學海事專家巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）表示，控制仁愛礁不僅對中國具有戰略意義，而且可能是「另一個建立軍事基地的理想地點」。

（路透社、中國外交部官網）

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