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影╱厄瓜多總統候選人遭槍殺畫面曝！嫌犯連開十多槍後中彈身亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。截自影片
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。截自影片

南美國家厄瓜多20日將舉行總統大選，八名總統候選人之一、現任國會議員比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。

比亞維森西奧9日在基多參加一場政治集會，根據曝光的影片畫面可以看到，比亞維森西奧當時在兩名保鑣的陪同下，從集會場所離開並低頭進入車內，結果突然響起十多聲槍響，現場陷入一片混亂，車窗看似不防彈。

BBC和每日郵報報導，有目擊者指出，比亞維森西奧身中三槍，緊急送醫後宣告不治。厄瓜多總檢察長在社群媒體上表示，一名嫌犯在與保安駁火時中彈，傷重身亡，並補充說，另有9人受傷，包括一名女議員候選人和兩名警察。

比亞維森西奧的競選團隊稍早指出，比亞維森西奧當時正要上車，一名男子上前朝他頭部開槍。現任總統拉梭（Guillermo Lasso）已在社群媒體上證實這項消息，並誓言將兇手繩之以法。

社群媒體 厄瓜多 議員

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