法國東部度假別墅大火！10名身心障礙者、1名照護者喪命

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
法國東部溫岑海姆鎮一座兩層樓木造度假別墅9日凌晨發生大火，消防員在現場灌救。美聯社
法國東部溫岑海姆鎮一座兩層樓木造度假別墅9日凌晨發生大火，消防員在現場灌救。美聯社

法國東部小鎮溫岑海姆鎮（Wintzenheim）一座兩層樓的木造度假別墅9日凌晨發生大火，前去度假的10名輕度身心障礙人士和1名照護者逃命不及，遭火災奪命。法新社引述官員報導，火災當下共有28人在屋內，多數人都在熟睡，尤其是住在二樓的旅客，大多沒逃過此劫。

這是法國自2016年北部城市盧恩（Rouen）酒吧火災奪14命以來，傷亡最嚴重的一場火災。地區副檢察官在火災現場表示，一樓旅客都及時逃生，而睡在樓上的僅5人獲救，其他11人身亡。

消防隊已從現場抬出6具遺體，其中2具已確認身分，警消人員仍在設法找出其他遺體。消防行動負責人表示，由於火災現場有許多瓦礫、多處倒塌且樓板狀況十分不穩，使得尋找遺體的行動面臨困難。別墅屋頂遭火焰吞噬，一樓可見碳化的木製結構。

當地警消人員在凌晨6時30分左右接獲火災通報，趕往現場後火勢迅速獲得控制。火災發生原因尚不明朗。法國總統馬克宏以及總理柏納都對火災表示哀悼。

火災 法國

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