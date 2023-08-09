日本長崎在暴風雨中舉行核爆78周年紀念儀式 籲建立沒有核武的世界

日本長崎市周三（8月9日）舉行了原子彈爆炸紀念日儀式。78年前，在第二次世界大戰結束前幾天，美軍在這座城市上空投下了原子彈。

紀念儀式在熱帶風暴「卡努」給日本帶來的大雨中舉行。暴風雨使日本首相岸田文雄無法出席紀念儀式，並迫使該儀式自1963年以來首次在室內舉行。

1945年8月9日，美軍在長崎投下了代號為「胖子」的原子彈。三天之前的8月6日，美軍在廣島投下了第一枚原子彈。8月15日，日本宣布投降，第二次世界大戰亞洲戰事正式結束。

紀念日當天上午11:02，出席儀式的人們默哀一分鐘。78年前的同一時刻，美軍在長崎投下了原子彈。

據統計有多達7萬人在爆炸中喪生，另有7.5萬人受傷。據估計，廣島和長崎兩座城市的現場死亡人數和後續死亡人數約為40萬人。除核試驗外，廣島和長崎是人類歷史上僅有的遭受原子彈襲擊的地方。

原子彈及其輻射的幸存者出席了周三的儀式。

呼籲建立沒有核武器的世界

日本首相岸田文雄和聯合國秘書長古特瑞斯都在該紀念日發表了講話。

「國際社會在核裁軍問題上存在一些分歧，特別是由於俄羅斯的核威脅。」岸田說，「走向無核武器世界的道路變得越來越困難，但日本作為七國集團現任主席國和聯合國安理會非常任理事國，必須加強與國際社會的合作。」

古特瑞斯呼籲建立一個沒有核武器的世界。

出席紀念儀式的長崎市市長鈴木史郎呼籲擁核國家「拿出勇氣」，放棄核威懾。

（德新社、埃菲社）

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