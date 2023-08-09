南韓公布調查：99.2%民眾有新冠病毒抗體 78.6%因染疫獲得

南韓疾病管理廳（疾管廳）之下的國立保健研究院9日發布一份調查結果顯示，高達99.2%的南韓民眾具有新冠病毒抗體，其中78.6%是因曾感染新冠肺炎而產生抗體。

韓聯社9日報導，南韓保健研究院、流行病學協會及各地區機構攜手合作，於3月27日至4月15日期間，針對5歲以上南韓民眾進行新冠抗體陽性率的第3次調查。

調查結果顯示，在9798名受試者中，抗體陽性率為99.2%，略高於第1次（去年8至9月，97.6%）和第2次（去年12月，98.6%）調查。此外，透過感染新冠病毒而產生抗體的占比為78.6%，也較第1次（57.2%）和第2次（70%）上升。

其中，5至9歲兒童因感染新冠肺炎產生抗體的占比為94.1%，居所有年齡層之首，這是因該年齡層疫苗接種率較低。

南韓疾管廳表示，南韓國民新冠抗體陽性率高，是因持續推動疫苗接種工作，且持續有人確診，在新冠變異株Omicron大流行後，重症率和致死率也都下滑。但疾管廳也警告，所有年齡層的新冠病毒免疫力都會隨時間而減弱，二次感染的風險也會增加，呼籲年長民眾施打疫苗追加劑。