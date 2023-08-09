美國決增兵波斯灣 外界認將挑釁伊朗

美軍的戰略重點重回中東？美國國防部8日宣布增兵波斯灣，要強化對荷姆茲海峽商船的保護，避免伊朗騷擾。這也讓伊朗革命衛隊大表不滿，宣稱會以無人機因應美國增兵。智庫學者擔心，美國總統拜登會重現對伊朗的敵意，不只無助兩國重新簽訂核協議，也會讓當地局勢升溫。

根據《半島電視台》報導，美國國防部宣布將在波斯灣增兵千人，甚至未來考慮在商船上部署防衛隊，增加對伊朗的抵抗力。這也讓伊朗大感不滿，革命衛隊海軍就直言，若美國真的在商船上部署武力，將以無人機與飛彈伺候。

智庫「國家伊朗-美國委員會」政策主任克斯塔羅受訪直言，伊朗會將美國增兵視為挑釁，讓兩國進入開戰的負面循環，而且還會讓美國與伊朗的關係倒退回前總統川普時期。川普當時退出核協議，並對伊朗發動經濟制裁，包括限制購買石油、凍結資產與進出口貿易。

《中東觀察家》提到，川普曾透過女婿庫許納斡旋，讓摩洛哥、阿聯、巴林與蘇丹和過去敵對的以色列建交，以對抗伊朗在中東的勢力擴張，包括巴勒斯坦、黎巴嫩與敘利亞都有伊朗的代理勢力。但拜登上任後，原本打算與伊朗和談，並重新簽訂核協議，但最後因持續無法談攏，目前談判進度仍停滯中。

此外，由於伊朗與沙烏地兩大世仇在中國的協調下建交，美國近日也開始積極斡旋以色列與沙烏地建交，並對伊朗的態度逐漸轉向對抗。華盛頓阿拉伯中心主任哈伯說，美國正在強調對中東區域盟友的承諾，並對中國與俄羅斯傳達，美國雖然把戰略重心放在印太，但仍持續關注伊朗的擴張。

由於波斯灣是國際重要石油航道，智庫分析，美國雖然看似想避免伊朗船隻騷擾商船與油船，但伊朗也擔心美國反過來騷擾伊朗的油船，阻礙伊朗出口石油或進口民生物資。各界仍相當關注美國與伊朗在波斯灣的對峙。

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