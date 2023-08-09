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雷擊導致纜車停運！300多遊客被困班夫公園、打地鋪過夜怨當局應急無能

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
加拿大班夫國家公園纜車7日晚間因雷擊斷電停運，300多名遊客被困硫磺山，不得已打地鋪過夜，遊客怨聲載道。圖/取自推特
加拿大班夫國家公園纜車7日晚間因雷擊斷電停運，300多名遊客被困硫磺山，不得已打地鋪過夜，遊客怨聲載道。圖/取自推特

英國衛報報導，加拿大班夫國家公園7日晚間出現突發狀況，雷擊造成熱門纜車斷電停運，300多名遊客被困硫磺山（Sulphur），不得已打地鋪過夜，警方隔日上午才出動直升機解救，遊客怨聲載道。

一名受困網友在社群媒體上傳影片抱怨，「有關部門對於類似突發狀況的應急能力令人感到震驚。紀念品店非但沒有提供毛毯、毛衣或任何幫助，受困快2小時，餐廳才開始營業，甚至沒有人出面提供指示」，畫面可見數十名遊客蜷縮在銀色應急睡袋。

然而，推文一出也引發正反兩派意見，不少人質疑受困遊客大可徒步行走5.4公里下山，不過也有網友反諷，「對啊，烏漆摸黑的，在有熊出沒的國家，拿著iPhone當手電筒想辦法下山。」

至於纜車業者僅在官網公告設施停運至8日中午，並承諾退還預訂票錢。

班夫國家公園是全球熱門景點之一，每年夏天吸引逾400萬名遊客慕名而至，同時引發專家學者擔憂國家公園和周邊區域恐達過度旅遊臨界點。

國家公園 纜車

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