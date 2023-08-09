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南韓民調：尹錫悅施政好評率38% 差評率52.3%

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
南韓總統尹錫悅（左）和夫人金建希（右）。歐新社
南韓總統尹錫悅（左）和夫人金建希（右）。歐新社

韓聯社首爾8月9日電，韓國一項民調結果顯示，民眾對總統尹錫悅施政表現的好評率為38%，差評率為52.3%。

韓聯社和韓聯社TV共同委託民調機構MetriX於本月5日至6日面向全國1000名成年人進行了上述每月例行調查。結果顯示，與上一次調查（7月1日至2日）相比，好評率下降0.4個百分點至38%，差評率下降0.7個百分點至52.3%，回答「不知道」或未應答的佔比9.7%。

給予好評的人群中，42.9%認為尹錫悅在外交安全領域的施政表現良好，其後依次是勞動工會（15.6%）、經濟民生（13%）、房地產（7.8%）、衛生福利（7.7%）、溝通協治（3%）。差評理由中，32.6%的應答者認為尹錫悅在經濟民生方面表現欠佳，溝通協治（27.8%）、外交安全（18.4%）排在其後。

政黨支持率方面，與上一次調查相比，執政黨國民力量上升3.3個百分點至37.4%，最大在野黨共同民主黨下降2.7個百分點至28.2%。正義黨5.1%，無支持政黨者佔24.5%。

此次民調可信度為95%，抽樣誤差為3.1個百分點。

尹錫悅 民調

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