共軍駭入日本軍事網 美日補破網

華盛頓郵報七日獨家報導，美國國家安全局二○二○年秋天發現，大陸解放軍駭入日本機密的軍事網路，持續竊取軍事計畫、軍力缺陷評估等資料；時任總統川普和現任拜登政府的副國安顧問分別飛往東京示警，美國前軍事官員稱狀況非常嚴峻。

日本內閣官房長官松野博一八日被問到此事時說，日本無法證實是否有任何安全資訊外洩，「基於事件性質，我不能提供進一步溝通細節」。

報導指出，十多名美日現任與前任官員表示，美國國安局二○二○年秋天發現共軍對日本的行動，時任美國國安局局長暨網路司令部負責人中曾根與白宮副國家安全顧問博明趕往日本東京，對日本防衛大臣簡報，並透過防衛大臣安排直接對日本首相示警。

根據報導，美方告訴日本政府，北京已突破東京的防衛網路，是日本近代最嚴重的駭客攻擊之一；日本方面大感意外，但表示會調查此事。

不過華府當時面臨選舉無效之爭和政權交接，雖將這件事情列入政權交接事項，但重視程度不足，拜登政府上台後，開始在美國監督下強化日本網路安全，包含美方派人赴日協助東京研判被駭範圍，著手清理潛藏的大陸惡意軟體，以及強化網路安全的建議。

報導提到，和其他主權國家一樣，日本對於美國協助調查其軍事網路安全一事非常謹慎；由於美日沒有共同應對敏感情報威脅的經驗，美國要求日本提升美方在日本網路的訪問權限，日本多有疑慮。雙方後來同意，日本委託國內企業抓漏，再由美方國安會和網路司令部組成小組評估成果。白宮國安會、國防部也與日方對口單位籌組對話機制，定期交換訊息。

二○二一年秋天，美國再次發現大陸侵犯日本防衛系統訊號。白宮副國安顧問紐柏格在二○二一年十一月率官員在日本因疫情封閉國門之際，飛往東京會晤日方軍事、情報與外交高層官員示警，並向日本強調此事須解決。

二○二二年十二月，時任白宮國家網路主管英格利斯訪日，與日本政府分享美國如何保障網路安全；美國今年三月也發布了國家網路安全戰略。

在兩國合作強化網路安全部分，日本成立全天候監控的網路司令部，建立持續分析軍用電腦系統風險的計畫，強化網路安全訓練並計畫五年內花費七十億元用於網路安全，防衛省的網路安全人力擴張到四千人。

華郵報導，東京已採取步驟強化網路安全，但研判仍不足以抵擋北京駭客攻勢；這可能影響美日情報共享。

大陸駭客日前傳出駭入美國商務部長雷蒙多、美國國務院亞太助卿康達和美國駐北京大使伯恩斯的電郵，竊取美國內部對中政策的討論與評估，全案還在調查中。

美國資深官員對華盛頓郵報表示，美國一直在關注中方間諜行動，同時北京一直在發展網路攻擊能力，以便用來切斷美國與亞洲重要盟友的關鍵服務，在危機或衝突發生時影響決策。