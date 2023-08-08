備受爭議 英國啟用駁船安置難民申請者

本周一，首批在英國申請庇護的難民入住停靠在英國波特蘭島港口的畢比·斯德哥爾摩號（Bibby Stockholm）駁船。該駁船長93公尺，寬27公尺，共計三層樓，共有200多個帶淋浴和衛生間的寢室，曾在漢堡被用於安置庇護申請者和無家可歸者，也曾被用作石油工人的住所。如今，英國政府在每個寢室安置了雙層床，以增加可容納人數。據報導，總共將有500名年齡在18歲到65歲之間的男子入住該駁船，在這裡等待庇護申請的結果。

英國廣播公司（BBC）記者最近參觀畢比·斯德哥爾摩號後報導，船上有食堂、健身房、電視間以及祈禱室。船上居住者可以離開該船進入碼頭的特定空間活動。報導說，「出於安全原因，他們將乘坐班車前往港口出口，並被建議在09:00至23:00之間乘坐每小時一班的巴士前往波特蘭（Portland）或韋茅斯（Weymouth）。針對他們沒有宵禁，但如果他們沒有回來，會接到『福利電話』詢問他們的情況。」

批評者：想讓尋求庇護者感到自己不受歡迎

使用畢比·斯德哥爾摩號駁船安置申請庇護者的計劃之前引起很大爭議。大赦國際的史蒂夫·瓦爾迪茲-西蒙茲（Steve Valdez-Symonds） 表示：「看來本屆政府竭盡全力想讓尋求庇護者在這個國家感到不受歡迎和不安全。」他說，應該對將這些人限制在停車位大小的居住區感到擔憂，那些逃離戰爭、流離失所的難民將「再次受到創傷」。

近年來，乘坐小船穿越英吉利海峽到達英國的移民人數有所增加，儘管保守派人士稱，英國脫歐後移民人數將減少。去年，大約有45000名缺少身份證件的移民乘坐小船穿越英吉利海峽到達英國。

英國政府希望通過使用駁船安置難民申請者來解決其住宿問題並節省開支。批評者認為此舉還在於嚇跑潛在的尋求庇護者。波特蘭島的居民也對政府的決定表示懷疑，認為波特蘭不適合該項目。一些居民表示擔心自己的安全。有消息稱，倫敦政府還希望使用更多類似的駁船。

英國首相·蘇納克（Rishi Sunak）奉行嚴格的庇護政策。新政策規定，任何未經許可進入英國的人都會被逮捕，並應盡快被驅逐出境，且不得再在英國申請庇護，無論個人情況如何。倫敦政府還宣布，將大幅提高對雇用或安置非法移民的公司和房東的罰款。

（德新社、BBC、法新社）

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