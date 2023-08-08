比勒菲爾德大學海南辦學 德教育部：不具信號意義

海南比勒菲爾德大學2023年-2024年冬季學期開始招生。該校表示，長期計劃是招生12000人就讀學士和碩士學位。

德國教育與科研部對比勒菲爾德大學在中國的這一項目持質疑態度。該部委發言人向德國之聲提供的立場聲明中寫道：「中國恰恰在學術科研上日益成為競爭者和體制性對手。由此，學術合作的框架條件越來越困難，德國教育與科研部不久前還在2023年6月20日於柏林舉行的德中政府磋商會議上向兩個中國的伙伴部委提出了這一議題。」

這位發言人表示，學術自由、對共同取得的研究成果的和平利用以及學術合作受到法律保護，這些對於德國教育與科研部而言十分重要。這些也反映在德國政府的中國戰略文件中。

這位發言人表示，因此，該項目並不具有信號性意義。至於對該項目提供資助的決定是德國學術交流中心（DAAD）在2020年「在當時的背景下」作出的。

德國教育與科研部的聲明中特別強調，比勒菲爾德大學如今有責任確保學術自由，並且將比如軍民兩用的風險降到最低。這是從事科研和教學的師資都需要注意的。

比勒菲爾德大學：獨立運作、重視學術自由、各參與方平等

比勒菲爾德大學官網上寫道，在海南新成立的大學是按照德國應用科技大學的模式運作的獨立高校，重視學術自由，並且各參與方平等、透明、友好的合作。

該校官網寫道，在海南的大學2023年冬季學期將招生140人，開設兩個學士專業：計算機科學與技術、電子訊息科學與技術。

在資金方面，該校網站寫道，德國學術交流中心（DAAD）在2021-2024年期間為該項目提供180萬歐元資助，是德國教育與研究部撥款。其校園建設的主要資金來自於海南省政府以及儋州市政府撥款。辦學前五年將免租金使用校園。從中長期來看，在海南的這所大學將通過學費覆蓋各項開支。學費每年八萬人民幣。該校網站稱，這一金額相當於中國國際高校合作項目學費的中等水平。在這所大學實現經濟上的自給自足之前，海南省以及儋州市將提供補貼。

DAAD向德國之聲證實，該機構自2021年至2024年向比勒菲爾德大學提供總計約190萬歐元資助。DAAD一位發言人表示，比勒菲爾德大學是在2020年中向該機構申請了「跨國教育」的資助項目。該資助項目由德國教育與科研部撥款，資助德國高校在國外開展合作項目。DAAD表示，這筆資金用於學科建設，絕大部分是用於在德國的學科內容以及行政管理目的。

據中國官方消息，2020年，海南省政府與德國比勒菲爾德大學簽署了合作協議，這是依照建設海南自由港方案中「允許境外理工農醫類」高校獨立辦學的方針。

中國媒體報道稱，海南比勒菲爾德應用科學大學是中國境內第一所境外高校獨立創辦的高等教育機構。過渡時期辦學地址位於海南陵水，永久辦學地址位於海南儋州。

一段時間以來，有關與中國的學術合作中的獨立性在德國受到媒體和政界的質疑。不久前，德國埃爾朗根大學宣布，為降低學術間諜活動的風險，暫停與中國留學基金委（CSC）的合作，不再接收領取CSC獎學金的中國學生。德國教育部長施塔克-瓦青格對此表示贊同，稱提供給青年學者的CSC獎學金是中國的一個戰略工具，讓該國可以借助它從國外獲取知識來縮小科技差距。埃爾朗根大學是德國第一所決定叫停與中國留學基金委合作的高校。

（綜合報導）

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