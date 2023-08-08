不面對氣候變遷 恐讓國家主權評等降級

未來十年不減碳，將近60個國家主權信用評等恐受影響。英國研究發現，各國如果繼續排碳，加劇氣候變遷，經濟將受波及，導致借貸成本增加，至少60個國家的主權信用評面臨遭降級的風險。

藉此評估國家信用狀況

據《印度經濟時報》報導，主權信用評等是評估國家的信用狀況，對投資者而言是一個重要的評估標準，這些評級涵蓋超過66兆美元的主權債務。東英吉利大學與劍橋大學利用AI模擬氣候變遷在未來10、30、50年為標準普爾108個國家的評等帶來的經濟衝擊。

智利、印度恐遭降級

研究發現，如果不採取措施限制溫室氣體排放，到了2030年，59個國家的主權評級平均可能會下降一級以上。智利、印尼、中國和印度、美國和加拿大將降低兩級、英國下降一級。相較之下，在2020年1月至2021年2月期間，新冠疫情造成經濟波動，造成48個主權國家被三大主要機構降級。

研究人員克萊斯克表示，「這項研究有助於彌合氣候科學與現實世界財務指標之間的鴻溝。氣候變遷的實質影響最早將於2030年出現，隨著氣候變暖和溫度波動加劇，影響範圍將擴及更多國家，導致更嚴重的降級。」

研究人員阿格瓦拉指出，「氣候變遷重創國家經濟後，債務將變得更加艱困且昂貴。」研究認為，從政策角度來看，延遲綠色投資將增加國家的借貸成本，進而轉化為更高的企業債務成本。

據《路透社》報導，除了日益增加的債務成本是氣候變遷對整體經濟帶來損害其中之一，保險公司安聯(Allianz)也估計，最近的熱浪已讓今年全球經濟成長削減0.6%。

持續污染 沒有贏家

雖然氣候變遷對信用評等較低的發展中國家影響最為嚴重，但信用評級排名最高的國家，由於跌幅空間大，很可能面臨更嚴重的降級。對此，克萊斯克認為，「這裡沒有贏家可言。」

目前全球各地監管機構正設法更了解氣候變遷對經濟與全球金融體系可能造成的損害，去年歐洲央行的一份文件呼籲，在信用評級中更加清楚地納入這些風險。

本次研究結果刊登在Management Science期刊。

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