沙國會談後 王毅通話俄外長：續勸和促談

在沙烏地阿拉伯吉達舉行的國際和平解決烏克蘭戰爭會談剛結束，中共外事辦主任兼外長王毅七日與俄羅斯外長拉夫洛夫通電話時強調，在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。

拉夫洛夫表示，俄方高度贊同中方提出的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，讚賞並歡迎中方為此發揮建設性作用。

此外，路透報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，已和王毅通電話。波瑞爾說，他與王毅都想加強歐中關係。

王毅表示，中方歡迎波瑞爾今秋率團訪問大陸並舉行戰略對話，通過廣泛、深入交流，為雙方領導人會晤做好政治準備。

波瑞爾在社群媒體貼文寫道，他及王毅於電話中討論即將在北京舉行的雙邊戰略對話，期待盡快訪大陸，共同籌備歐盟中國高峰會。兩人並就非洲國家尼日近來情勢，以及六日甫在沙烏地阿拉伯吉達落幕、商討烏戰和平的會議交換意見。

波瑞爾訪中之行一波三折。他原定今年四月中旬訪問大陸，行前因感染新冠肺炎而推遲。上個月初，北京又突然取消波瑞爾的訪問安排，當時中共前外長秦剛已多日未公開露面，但外界尚未意識到秦剛將在隨後被免除外長職務。

據大陸外交部昨發布，波瑞爾六日與王毅通電話時，對大陸近期發生暴雨洪澇災害表示深切慰問，強調歐方堅定致力於同中方發展良好關係。歐盟的「全球門戶」計畫與大陸的「一帶一路」倡議並不對立，而是互補關係，都旨在促進全球發展。