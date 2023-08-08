南韓屢見殺人預告 半個月近200則

南韓媒體報導，南韓近來多次發生隨機行凶暴力案件，加上半個多月來網路上出現近兩百則殺人預告和攻擊機場威脅，警方已逮捕涉嫌發文的六十多人。類似事件頻傳，已造成民心動盪。

本月四日，一名廿多歲許姓男子持凶器在首爾江南區巴士轉運站逗留，警員接獲報案趕到現場，以殺人罪預備犯身分逮捕許某。警方查出他先前在網路貼文揚言「刺死警察」，首爾中央地院因他有殺人意圖和隨身攜帶武器，六日批准警方的拘留聲請。他四日被捕時供稱，持刀上街是「想尋短」、「用刀刺自己的脖子」。

在此案之前，首爾地鐵新林站附近七月廿一日發生隨機攻擊，造成一死三傷。八月三日京畿道城南市盆唐區一家百貨公司發生男子開車衝撞行人後持刀隨機攻擊事件，造成一死十三傷；盆唐案隔天，大田市發生男子持刀闖入高中刺傷教師案件。

接連的攻擊事件，加上網路上如雨後春筍般冒出的殺人預告，讓南韓社會人心惶惶。南韓警方正全力動員追捕在網路上發布威脅訊息的人，半個多月來共確認至少一百九十四則發文，六十五人被捕，其中約半數是廿歲以下青少年。

除了街頭及地鐵站，犯罪預告近來也鎖定南韓機場，包括仁川、金浦、金海、濟州及大邱機場，相繼接到恐攻預告，使航空公司與航警嚴陣以待。

在南韓總統尹錫悅指示下，警察廳長尹熙根四日宣布首度啟動「特別治安行動」，指示第一線員警在應對暴力犯罪分子時，可積極使用槍枝或電擊槍。

南韓民眾亦自力救濟，紛紛購買防身辣椒水噴霧器、伸縮棍。根據南韓網購商城Interpark統計，自前述新林站事件案發到三日城南市隨機砍人案件間，自衛防身裝備的網路交易量月增近四倍。

針對南韓社會這股暴戾之氣，南韓中央大學教授申鎮旭指出，一連串隨機殺人案，凸顯南韓社會聚集很大的攻擊性能量，變成愈來愈頻繁且毫不猶豫的隨機襲擊犯罪。媒體調查發現，近來三件殺人案凶嫌都有心理問題，讓相關討論又浮上檯面。