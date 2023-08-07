俄陸外長電話會談 一致反對西方「對抗式」政策
土耳其國營媒體「安納杜魯新聞社」引述俄國外交部報導，俄國外長拉夫洛夫7日和中共外事辦主任兼外長王毅電話對談，俄中皆反對西方針對兩國採取「對抗式政策」。
報導稱，拉夫洛夫恭賀王毅就任外長，雙方都樂見俄中關係進步發展。聲明指出，兩國外長討論多項國際議題，並皆反對西方世界對俄、中採行對抗式政策，試圖透過制裁或其他「不正當方法」限縮其發展。
兩國外長肯定雙方在國際場合上的對話，並談及烏克蘭戰爭等數項區域議題。路透報導則引述王毅向俄方表示，北京在烏國問題會保持立場公正，並積極推展和平談話，以期尋求「政治解決」俄烏衝突。
此前北京曾派代表赴沙烏地阿拉伯，與約40國共商俄烏和解相關議題，但俄國並未受邀與會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言