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俄陸外長電話會談 一致反對西方「對抗式」政策

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄國外長拉夫羅夫（左）7月在印尼雅加達東協會議與中共外事辦主任王毅（右）會面。歐新社
俄國外長拉夫羅夫（左）7月在印尼雅加達東協會議與中共外事辦主任王毅（右）會面。歐新社

土耳其國營媒體「安納杜魯新聞社」引述俄國外交部報導，俄國外長拉夫洛夫7日和中共外事辦主任兼外長王毅電話對談，俄中皆反對西方針對兩國採取「對抗式政策」。

報導稱，拉夫洛夫恭賀王毅就任外長，雙方都樂見俄中關係進步發展。聲明指出，兩國外長討論多項國際議題，並皆反對西方世界對俄、中採行對抗式政策，試圖透過制裁或其他「不正當方法」限縮其發展。

兩國外長肯定雙方在國際場合上的對話，並談及烏克蘭戰爭等數項區域議題。路透報導則引述王毅向俄方表示，北京在烏國問題會保持立場公正，並積極推展和平談話，以期尋求「政治解決」俄烏衝突。

此前北京曾派代表赴沙烏地阿拉伯，與約40國共商俄烏和解相關議題，但俄國並未受邀與會。

王毅 北京 外交部

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