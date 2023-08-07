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抗議潮3周年 白俄羅斯流亡反對派擬發行「新白俄」護照

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
白俄羅斯流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，6日在波蘭華沙的舉行的「新白俄羅斯」會議上演說。路透
白俄羅斯流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，6日在波蘭華沙的舉行的「新白俄羅斯」會議上演說。路透

路透6日報導，白俄羅斯流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，反對派有意爭取國際承認自行發行的「新白俄羅斯」護照。她先前在2020年大選挑戰總統魯卡申柯失利，後流亡海外推動反對運動

當年的白俄總統大選被批評不公，民眾曾發起抗議浪潮。現年40歲的季哈諾夫斯卡婭當時「代夫出征」，但未能拉下1994年掌權至今的魯卡申柯。反對派人士6日聚集在波蘭華沙，時值失敗抗議活動的3周年。

3年前的抗議浪潮後遭鎮壓，許多白俄人出逃。季哈諾夫斯卡婭去年8月建立自稱白俄流亡政府的機構，已在境外開設超過20個替代性的使館和資訊中心。白俄反對派盼藉集會展現團結，並規劃發行「新白俄」護照等策略。

白俄如今是俄國入侵烏國的跳板。有關當前局勢，季哈諾夫斯卡婭表示，由於白俄政府政策，「和平的白俄羅斯現在被稱為侵略者國家，並被和俄國相提並論」，也認知到單靠意志無法改變腐敗的體制。

季哈諾夫斯卡呼籲，海外白俄反對勢力應團結，支持建立「新白俄羅斯」的運動。她並指出，反對派正在籌劃推廣白俄羅斯語的戲院、出版和教育，以期保存身分認同，並將國家價值傳遞給下一代白俄人。

白俄羅斯 護照 運動 大選

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