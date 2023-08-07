百萬人聽教宗彌撒 為無法到場的禱告

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

「我要為著今天無法到場的人禱告」。教宗方濟各上週日在葡萄牙結束訪問行程並以露天方式進行彌撒，教宗特別為陷入戰爭的烏克蘭信徒禱告，現場約有超過百萬人聚集。

信徒踴躍到場

據《歐洲新聞台》報導，上週日是方濟各訪問葡萄牙5天行程最後一天，他在首都里斯本以露天方式舉行彌撒，估計150萬人到場聆聽，其中又以青少年最多，部分還在前天就在附近搭帳篷等候。週日時，方濟各也比原定時間提早出發並搭乘他的「教宗座駕」巡視場地，延續這次行程的即興風格。

方濟各在禱告時也特別提及因為戰爭與衝突而無法到場的信徒禱告，他表示，「回想起這片大陸，我為心愛的烏克蘭深感悲傷，他們持續遭受著巨大的苦難。請讓我這個年長者跟你們年輕人分享我的夢想，那是個和平的夢想、年輕人為和平祈禱、生活在和平中並打造一個充滿和平的未來。」

南韓將舉辦世界青年日

教宗在週日也宣佈下一屆「世界青年日」將於2027年在南韓舉行，也是自1995年以來活動再度回歸亞洲，當時曾有數百萬人參加前教宗約翰若望保祿二世在菲律賓馬尼拉舉辦的大會。

鼓勵少年為世界努力

據《德國之聲》報導，教宗對於在場青少年指出，「年輕人，你們想改變這個世界而且渴望改變世界並為正義與和平奮戰，這是好的，教會與世界需要你們，就像地球需要雨水一樣。」

這是方濟各在今年6月接受疝氣手術後第一次出國訪問，在攝氏40度高溫下，現場信徒高舉國旗歡迎他進場。這次訪問期間，教宗在梵蒂岡駐里斯本外交使團與13名遭受神職人員暴力的受害者會面，並與15名被戰火摧殘的烏克蘭代表團青年會面，他也前往里斯本一處低收入社區及法蒂瑪聖地進行祈禱。

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