利比亞「政府」選舉 3股勢力難統一

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

利比亞目前有3個政府，都想代表利比亞，但這也讓國家持續陷入分裂！其中一個政府「高級國家委員會」6日將選出新任領導人塔卡拉，而目前國內還有聯合國協助成立的過渡政府，以及東部的「眾議院」政府，大家都想要當統一後的領導人下，讓利比亞仍難走出2011年強人格達費被推翻後的混亂局勢。

過渡政府盼普選

根據《半島電視台》報導，利比亞的黎波底高級國家委員會（HSC）6日以67比62的比數，宣布選出新領導人塔卡拉，接替已經執政5年的前領導人阿米蘇里。但他並非利比亞的領導人，利比亞目前由HSC、過渡政府（聯合國支持）與眾議院（HoR）3大勢力把持，至今仍無法產生統一的政府。

《阿拉伯新聞網》提到，過渡政府總理德貝巴雖恭喜塔卡拉當選，但也希望能與盤踞在利比亞東方的HoR三方一起組成政府，讓未來的領導人是「全民普選」產生。但許多利比亞民眾認為，HoR與HSC並未真心想要利比亞統一，因為選舉恐讓他們失去權力。另外，各方組織都在選自己的領導人，也會增加國家統合的難度。

內戰已打10年

利比亞自從2011年專制強人格達費因茉莉花革命風潮遭到推翻後，就陷入群龍無首的境界，在分裂沒多久先由西方的過渡政府與東方由強人哈夫塔帶領的國民軍進行內戰，過渡政府是由聯合國、歐盟、土耳其與美國等西方勢力支持，國民軍則是由中國、俄羅斯等國暗中援助。

聯合國過去已多次呼籲利比亞各方應儘速結束衝突，籌組聯合政府並進行選舉，以填補北非恐怖組織滋生的權力真空，還有難民持續從利比亞偷渡到歐洲，卻無人可管的處境。

目前3大勢力在各有堅持下，小型部落與組織也不願意妥協，使得利比亞持續陷入國家分裂、政府空轉的困境。

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