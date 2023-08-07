中國用水砲驅逐菲船隻 兩國緊張升溫

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

南海近日因中國與菲律賓的衝突，又緊張了起來！中國海警隊近日以水砲，阻礙菲律賓運輸艦補給駐守島嶼的軍隊，引發菲國軍方不滿，這也讓南海局勢升溫。由於南海蘊藏石油、漁獲甚豐，中國近年來透過大量填海造陸，盼聲張南海主權，但引發菲律賓、越南等國不滿，南海主權仍在紛爭中。

各國關切中共行為

根據《美聯社》報導，菲律賓軍隊6日譴責中國用冒犯性手段，以水砲驅趕靠近仁愛暗砂的菲律賓軍隊補給船，因為中國宣稱擁有仁愛暗砂的主權，菲律賓軍方痛批中國這樣做違反國際海洋法，呼籲中國要收斂點，避免雙方誤判導致衝突升溫。

《CNN》提到，這也引發美國、日本與澳洲等國家關切。美國國務院發聲明表示，中國這樣做有損區域穩定與和平，並干涉菲律賓的公海航行自由。澳洲政府批評中國海警船的行為很危險，而日本則直言中國相關行為是國際社會都無法接受的。但中國堅持只是在捍衛主權，並要求美國不要干涉與自身無關的南海主權爭議。

6國在競逐南海主權

由於南海主權牽涉中國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊與台灣等各方勢力，加上南海是國際重要航道，蘊含大量能源與漁獲，成為兵家必爭之地。中國過去在南海許多礁石上大量填海造陸、建立海埔新生地，希望能藉此建立島嶼，並主張南海主權（九段線）。

但2016年國際法院海牙仲裁庭裁示，南海上的陸塊地位並沒有到「島嶼」，多數只有到「礁」，因此中國無法聲張主權，但此仲裁案並無強制執行力，因此中國軍方持續在南海建立島嶼、港口與機場，讓周圍國家感到不滿，而美國近年來與菲律賓加強合作力道，則引發中國不滿，南海主權仍持續進行爭奪戰。

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