馬立波遭占領滿周年！俄媒體強力吹捧重建 驚現俄國人買房潮

烏克蘭東南方港市馬立波（Mariupol）遭俄軍占領滿周年，在俄國國營媒體強力吹捧下，不少俄國人想在當地買廉價公寓，驚現買房潮。

馬立波自俄軍入侵以來便遭到圍攻，歷時近3個月的炮火空襲已是千瘡百孔，據聯合國統計，上萬人因戰爭喪失性命，且逾9成建築物受損毀壞。

然而，過去1年來，俄國國營電視台不斷吹捧馬立波重建進程創紀錄，「廢墟搖身一變成為新興街區，不僅有全新公寓宅，附近還有護理機構和學校」，明示暗示當地居民生活回歸如常。

俄版臉書VKontakte更出現許多貼文強打馬立波海景第一排，吸引不少俄國人趨之若鶩，甚至有受訪民眾表示已經賣了房子，準備舉家搬進馬立波海景房。

根據英國廣播公司（BBC）分析衛星圖像指出，既有社區確實不少高樓建築物拔地而起，不過多半集中在外圍。另外，西北方的涅夫斯基區（Nevsky）也出現大片新建的高層公寓住宅區。

只不過，衛星圖像顯示，當地毀損程度依然非常嚴重，尤其市中心建築多半不見屋頂。

化名亞歷山大的亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）員工大罵，俄國電視台的報導「胡說八道」，據他估計，至今僅1成受損房屋已復原。

就俄國官方所述，房屋受災戶可申請新建公寓，可是地方民眾抱怨，手續流程異常緩慢，而且資格限制一大堆，導致新建房屋幾乎空置。

亞歷山大認為，當局審理標準「因人而異」，那些「具有明顯親俄立場」往往更容易通過。

現在的馬立波不光俄語路標滿大街、烏國課綱消失無蹤，當局更施壓強推俄國護照，足見克林姆宮有意「俄化」馬立波的意圖。