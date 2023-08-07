規模首見 中俄艦隊駛近美領土

華爾街日報六日引述美國官員報導，中國大陸及俄羅斯海軍日前組成聯合艦隊，共派出十一艘船艦駛近美國阿拉斯加阿留申群島，美國則派出四艘驅逐艦及一架海軍P-8A「海神式」巡邏機密切監視。儘管中俄艦隊沒有進入美國領海且已駛離，但美國專家指稱，這是史上首見如此大規模的外國艦隊靠近美國領土。

美國海軍退役上校、「傳統基金會」高級研究員薩德勒表示，考慮到正在進行的俄烏戰爭及台海緊張局勢，中俄此舉具高度挑釁意味。

一名美國北方司令部發言人表示，在北方司令部指揮下，美國海、空軍採取了相應措施，確保捍衛美國及加拿大。發言人指出，中俄船艦持續在國際海域逗留，美方未將其視為威脅。

阿拉斯加參議員、美國聯邦參議院軍委會成員蘇利文表示，艦隊事件提醒美國，世界已邁入「激進獨裁主義的新時代」。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示，中俄船艦依兩國軍方年度合作計畫，近日在西方及北太平洋海域進行聯合海軍演習，軍演並非針對任何第三方，也與當前國際及地區局勢無關。中俄七月下旬於日本海展開為期四天的「北部．聯合－二○二三」演習，但報導並未指明在美國海岸附近出沒的是否為同一支艦隊。

北極因其戰略地位及天然資源，近來已逐漸成為全球強權必爭之地。美國官員認為，中俄擴大軍事合作，目的是回應美國近來積極拉攏日本、南韓及其他區域夥伴，強化安全合作的行為。美軍印太司令阿基里諾上月表示，針對中俄艦隊近來的行動，美國已展開密切關注。