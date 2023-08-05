南韓3周內第3起砍人案 高中師遭刺

南韓中部大城大田廣域市（相當於我國直轄市）四日也傳持刀傷人事件，是不到三周以來的第三起砍人案。鑑於近期發生一連三起這類暴力案件，引發南韓社會人心惶惶，總統尹錫悅四日特別就三日的京畿道城南市盆唐區地鐵站「書峴站」附近案件，下令當局應該派警力傾巢而出，強力防範和壓制。南韓警察廳長尹熙根隨即對全韓民眾發表緊急談話，宣布啟動「特別治安行動」，第一線警察可積極使用槍枝或電擊槍等武器。

東亞日報等南韓媒體四日報導，凶嫌年約廿多至卅多歲，當天上午約十點（台灣同日上午約九點）進入大田大德區某高中後，先到教師休息室尋找受害的四十多至五十多歲男教師。由於受害者不在，凶嫌就到他上課的教室外埋伏，受害者出教室後，就在去廁所的路上遭刺傷。凶嫌隨即逃逸，截至台灣四日晚間仍未落網。警方初步研判，兩人應該認識。

南韓三日發生隨機殺人案，嫌犯先於下班時間開車衝撞路人，再持刀進入百貨公司見人就砍，共造成一人死亡、十三人受傷。另外，七月廿一日在首爾新林洞街頭，一名卅三歲男子持刀亂砍，釀成一人喪生、三人受傷。南韓警方指出，自三至四日，網路上出現多起疑似模仿犯的「殺人預告」恐嚇。

對此，在釜山外海「豬島」度假中的尹錫悅要求南韓政府動員所有警力，有效預防與壓制針對無辜市民的恐怖隨機殺人攻擊。尹熙根四日立即宣示展開特別治安行動，特別在廣場、地鐵站及百貨公司等重點場所，嚴厲打擊窮兇惡極的犯罪分子，讓民眾不再感到恐慌。第一線員警可當場制伏犯罪分子，並對開槍制止犯罪的警察，積極適用盡職免責制度。