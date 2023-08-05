聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓3周內第3起砍人案 高中師遭刺

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓京畿道城南市書峴站附近3日晚間發生隨機砍人案，造成至少14人輕重傷。圖為南韓警方4日在書峴站巡邏。歐新社
南韓京畿道城南市書峴站附近3日晚間發生隨機砍人案，造成至少14人輕重傷。圖為南韓警方4日在書峴站巡邏。歐新社

南韓中部大城大田廣域市（相當於我國直轄市）四日也傳持刀傷人事件，是不到三周以來的第三起砍人案。鑑於近期發生一連三起這類暴力案件，引發南韓社會人心惶惶，總統尹錫悅四日特別就三日的京畿道城南市盆唐區地鐵站「書峴站」附近案件，下令當局應該派警力傾巢而出，強力防範和壓制。南韓警察廳長尹熙根隨即對全韓民眾發表緊急談話，宣布啟動「特別治安行動」，第一線警察可積極使用槍枝或電擊槍等武器。

東亞日報等南韓媒體四日報導，凶嫌年約廿多至卅多歲，當天上午約十點（台灣同日上午約九點）進入大田大德區某高中後，先到教師休息室尋找受害的四十多至五十多歲男教師。由於受害者不在，凶嫌就到他上課的教室外埋伏，受害者出教室後，就在去廁所的路上遭刺傷。凶嫌隨即逃逸，截至台灣四日晚間仍未落網。警方初步研判，兩人應該認識。

南韓三日發生隨機殺人案，嫌犯先於下班時間開車衝撞路人，再持刀進入百貨公司見人就砍，共造成一人死亡、十三人受傷。另外，七月廿一日在首爾新林洞街頭，一名卅三歲男子持刀亂砍，釀成一人喪生、三人受傷。南韓警方指出，自三至四日，網路上出現多起疑似模仿犯的「殺人預告」恐嚇。

對此，在釜山外海「豬島」度假中的尹錫悅要求南韓政府動員所有警力，有效預防與壓制針對無辜市民的恐怖隨機殺人攻擊。尹熙根四日立即宣示展開特別治安行動，特別在廣場、地鐵站及百貨公司等重點場所，嚴厲打擊窮兇惡極的犯罪分子，讓民眾不再感到恐慌。第一線員警可當場制伏犯罪分子，並對開槍制止犯罪的警察，積極適用盡職免責制度。

南韓 殺人 警察

延伸閱讀

U12世界盃／完封南韓有情蒐 中華隊教頭談冠軍戰安排

U12世界盃／對南韓完投完封勝 王羽翔失望沒能無安打

全面戒備！南韓殺人、恐嚇案頻傳 警察廳長下令：可直接開槍

【Daily Podcast】俄羅斯黑海港口發生爆炸／民調：如果川普有罪，共和黨人還支持嗎？／南韓京畿道隨機襲擊事件14人受傷

相關新聞

砍人、恐嚇案引恐慌 南韓民眾紛取消周五夜生活躲回家

韓聯社報導，南韓近日隨機砍人案和恐嚇頻傳，目前已知共造成至少一死、20幾人輕重傷，引起民眾恐慌。許多民眾擔心自身安全，紛...

年輕遊客脫序抱150年噴泉雕像拍照 同伴疑用棍子推倒毀古蹟

Euronews在4日報導，至少3名遊客被控毀損羅馬競技場後，歐洲各地仍持續發生一連串的破壞事件，一群年輕德國遊客近日就...

不符中俄友好關係！陸民眾入境俄羅斯被拒 陸使館嗆「給個滿意的答覆」

日前，5名中國大陸公民擬開車自哈薩克阿斯特拉罕州卡拉烏澤克口岸，入境俄羅斯時被註銷旅遊簽證、拒絕入境，且俄邊防人員對其進...

南韓3周內第3起砍人案 高中師遭刺

南韓中部大城大田廣域市（相當於我國直轄市）四日也傳持刀傷人事件，是不到三周以來的第三起砍人案。鑑於近期發生一連三起這類暴...

印尼3強拚總統大位 智庫：誰當選都會務實與台交往

印尼明年2月舉行總統大選，智庫「經濟與法律研究中心」發布報告指出，不論是前雅加達省長阿尼斯、中爪哇省長甘查爾還是國防部長...

紐西蘭發布首份國家安全戰略報告 點名中國

紐西蘭政府本周五表示，該國需要加強國防力量，以面對設備老化、徵兵困難以及中國與西方戰略競爭加劇的問題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦