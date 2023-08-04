紐西蘭發布首份國家安全戰略報告 點名中國

紐西蘭政府本周五表示，該國需要加強國防力量，以面對設備老化、徵兵困難以及中國與西方戰略競爭加劇的問題。

紐西蘭總理克裡斯·希金斯（Chris Hipkins）和國防部長安德魯·利特爾（Andrew Little ）在介紹國防政策審查文件時表示，紐西蘭目前的國防力量不能迎接未來的挑戰。

紐西蘭擁有一支15000人的國防軍，主要參加和平使命或在該地區其它國家發生自然災害時提供幫助。目前，紐西蘭的國防開支約佔GDP的1%。由於人員短缺，紐西蘭海軍的九艘艦艇中，三艘處於閒置狀態。此外，海軍護衛艦也已老化，建造一艘適合在南太平洋惡劣氣候下巡邏的艦艇的計劃也被暫停。

利特爾本周五向媒體表示，紐西蘭需要建立一支有戰鬥力的部隊，不能指望地處偏遠而獲得保護。他說，「國內和國際安全環境的變化意味著我們的反應和准備也必須改變。我們必須依靠訓練有素的人員、資產和設備以及適當的國際關係，保護我們的國防和國家安全。」

利特爾預計紐西蘭國防預算的比例需要增長，但不會達到2%。

中國「威脅」

新公布的安全戰略指出，中國的崛起正在對紐西蘭的舊規範產生影響。其中一份文件寫道：「不斷強大的中國正在利用其所有工具和國家力量，而這可能對現有的國際規則和規範構成挑戰。」

利特爾說，這一點在太平洋地區尤其令人擔憂，北京正在該地區建立各種關係，並「以犧牲紐西蘭和澳洲等更傳統的合作伙伴為代價」，尋求擴大其在太平洋地區的政治、經濟和安全影響力。他說，「我們知道中國為我們和許多其他國家帶來了非凡的機會，但其行為的性質及其與世界其它國家的接觸也構成了威脅。」

紐西蘭宣布上述軍事改革正值各方圍繞紐西蘭在「AUKUS聯盟」中可能發揮的作用進行談判之際。該聯盟是澳洲、英國和美國之間的一項重要協議，旨在對抗中國在太平洋地區日益增長的影響力。

紐西蘭對參與該聯盟持謹慎態度，希望避免激怒其最大貿易伙伴中國。

(法新社、美聯社、路透社）

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