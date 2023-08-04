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中俄關係生變？陸使館痛批俄國對大陸公民「野蠻執法」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸駐俄使館4日批評俄羅斯對大陸公民入境「野蠻執法」，圖為7月20日大陸駐俄使館舉行慶祝共軍建軍96周年招待會，多名俄軍高級將領出席。圖／取自大陸駐俄羅斯使館官網
大陸駐俄使館4日批評俄羅斯對大陸公民入境「野蠻執法」，圖為7月20日大陸駐俄使館舉行慶祝共軍建軍96周年招待會，多名俄軍高級將領出席。圖／取自大陸駐俄羅斯使館官網

大陸與俄羅斯的關係一直是備受矚目的國際議題，2023年以來雙方舉行多次聯合軍演，受到廣泛關注。不過近日卻傳出雙方就5名陸客入境俄國發生了不愉快事件，大陸官方批評俄國「野蠻執法」，並警告這與「當前中俄關係友好大局不符」。

根據大陸駐俄羅斯使館官方微信公眾號4日下午消息，7月29日有5名大陸公民擬駕車自哈薩克經阿斯特拉罕州卡拉烏澤克口岸（位於裏海西北部）入境俄羅斯時遇阻，被註銷旅遊簽證、拒絕入境，還遭到俄國邊防人員對其進行長達4小時「反復審查」。

大陸駐俄使館表示，收到求助電話後使館相關部門分別約見俄羅斯外交部、聯邦邊防總局、聯邦安全總局等部門提出交涉，「明確指出俄方在此次事件中出現的野蠻執法、過度執法行為嚴重損害中國公民合法權益，與當前中俄關係友好大局不符，與兩國日益密切的人員友好交流趨勢不符」。大陸方面要求俄方「立刻查明事件原因，採取積極措施，全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件」。

而官方還表示，俄方回應指上述事件為單一事件，俄方歡迎中國大陸公民赴俄，對大陸公民「無任何歧視性政策和行為」。俄方並指經初步核實，出現拒絕入境情況原因是「相關中國公民簽證申請的前往目的地與實際目的地不符，違反俄相關法律規定」。

對於這樣的回應，大陸駐俄羅斯使館仍要求俄方「進一步調查邊檢人員過度執法行為，給中方一個滿意的答覆」。

公開資料顯示，俄羅斯官方長年來對於在俄國的大陸公民，常常都施加以不合理的歧視措施。

例如，據環球時報消息，2020年2月傳出莫斯科大量派出警力在市內針對性排查華人，莫斯科市副市長安拉科娃表示扣留了80名違反強制規定的大陸公民，他們因「違反強制隔離規定將被驅逐出境。當時大陸駐俄使館就發出外交照會，要求停止歧視性措施保障大陸公民合法權益。

俄羅斯 莫斯科 簽證

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