尼日政變領袖撤駐美法大使 總統投書華郵求救「我的國家遇襲」
西非國家尼日上月底爆發政變後，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭囚禁在總統府內，貝佐姆3日投書華盛頓郵報，投書標題為「我的國家遭受攻擊，我被扣為人質」，呼籲美國和國際社會協助「恢復憲法秩序」。
BBC報導，自從貝佐姆遭推翻後，尼日就爆發動亂。政變領袖3日宣布他們將撤回該國駐法國、美國、奈吉利亞和多哥大使，稱四名大使的職務已「終止」。
貝佐姆投書警告，政變如果成功，將「給我們的國家、我們的地區和整個世界帶來毀滅性的後果」。
他寫道，「為我們的共同價值觀而奮鬥，包括民主多元和尊重法治，是持續對抗貧困和恐怖主義的唯一方法」，稱「尼日人民永遠不會忘記，在我們歷史的關鍵時刻，你們所給予的支持。」
貝佐姆還警告，政變領導人與俄羅斯僱傭組織瓦格納有往來，該組織在該地區其他地方活動，許多人認為該組織對尼日造成有害影響。
他表示，整個沙赫爾（Sahel）中部地區可能會透過瓦格納集團受到俄羅斯的影響。許多尼日政變的支持者一直高呼親俄口號，並穿著俄羅斯國旗顏色的衣服。
數千人3日走上尼日首都尼亞美街頭舉行和平示威，支持政變並批評其他西非國家對尼日實施金融和貿易制裁。
美國指出，沒有跡象表明瓦格納參與尼日的政變行動，但據報導瓦格納領袖稱這次政變為一次勝利。
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