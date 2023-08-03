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私校退場基金墊付額破億 大學租校地難清算恐現呆帳

格魯吉亞前防長：對華關係升級令人警惕

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）在與中國達成的協議中，格魯吉亞承諾加入中國"一帶一路"倡議，--而意大利剛剛發出信號，計劃退出該倡議。北京則承諾中國銀行為第比利斯提供優惠貸款，以及一些可能的項目，包括一座新國際機場、一座深水港以及數座水電站。

格魯吉亞總理加裡巴什維利在訪華期間與習近平會晤，並簽署了相關協議。他是中國舉行世界大學生運動會期間唯一一位訪華的歐洲領導人。

德國之聲電視台專訪格魯吉亞前防長、現任非政府組織Civic IDEA主席的希達謝利（Tina Khidasheli），她表示，這一發展令人警惕。

"2023年格魯吉亞正在嘗試獲得歐盟候選成員國地位，應當提升與歐盟和美國的關系。而突然之間，出人意料，格魯吉亞宣布與一個國家建立戰略伙伴關系，而該國與俄羅斯一同被歐盟和北約定義為挑戰"，希達謝利說道。

“中國在格魯吉亞投資已十分顯著”

格魯吉亞想要在第比利斯建設一座新國際機場，在安娜卡利亞修建深水港，以及建設幾座水電站。希達謝利表示，中國在格魯吉亞的投資已經十分顯著。"在基礎設施方面，所有的主要合同都是中國企業在格魯吉亞運作的，競標也是中國公司中標。"她說，格魯吉亞與中國已經有自貿協定，貿易發展相當不錯。"但這次所涉及的是國家安全。"

希達謝利也對孔子學院在該國的進一步發展持質疑態度，表示該國已經有四家孔子學院，認為該機構是中國施展軟實力的工具。

“中間走廊”：中轉格魯吉亞通商歐洲

北京希望加強與其稱之為"中間走廊"國家之一的格魯吉亞加強關系，作為中國向歐洲出口的中轉路線。該路線繞過俄羅斯。盡管北京和莫斯科關系緊密，但俄烏戰爭仍使中國總體貿易商務變得復雜。

希達謝利表示："將格魯吉亞這樣的小國納入其臂膀和影響力之下，顯然也符合中國的利益。"她也強調格魯吉亞的中轉地位對許多國家來說具有吸引力。

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本文章由德國之聲授權提供】

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