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開車撞路人 再持刀見人就砍 南韓隨機殺人1死13傷

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓城南市三日發生隨機殺人案，事發後員警在現場看守。（路透）
南韓城南市三日發生隨機殺人案，事發後員警在現場看守。（路透）

韓聯社等南韓媒體報導，南韓京畿道城南市盆唐區地鐵站「書峴站」附近的ＡＫ廣場，在當地時間三日下午五點五十五分（台灣時間四點五十五分）發生隨機殺人案，嫌犯開車衝撞路人，再持刀進入百貨公司見人就砍，共造成一人死亡、十三人受傷。崔姓嫌犯隨即被捕，行凶動機仍待調查。

事發地點城南市位於首爾南邊。警方表示，嫌犯是廿三歲男子崔某，他先開車衝上人行道，撞傷五名路人，其中兩人重傷。車子無法移動後，崔某隨即持一把約五十至六十公分長的刀進入百貨公司，在一樓和二樓見人就揮刀，砍傷九人。傷者立即被送醫，警方說，其中一人傷重不治。

警方接獲報案十分鐘後就逮捕嫌犯，嫌犯反覆供稱「很久之前就開始受到不明組織雇用殺人」、「想將不義之事公諸大眾」等意義不明供詞，初步研判並未吸毒或飲酒。消息人士說嫌犯從事物流業。

有目擊者稱凶手不只一人，但警方表示嫌犯單獨犯案，並無共犯。

上月南韓也曾發生類似的隨機殺人事件。七月二十一日在首爾新林洞街頭，一名卅三歲男子持刀亂砍，造成一人死亡、三人受傷。

殺人 南韓 首爾

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