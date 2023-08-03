美軍計劃升級導彈射程 擴大太平洋對抗中國能力

（德國之聲中文網）路透社援引美國政府兩名不願透露姓名的官員稱，五角大樓和國會正在研究一種改進方法，通過使用更強有力的推進劑和更輕的彈頭，可將某些現有武器的射程提高多達 20%。

上周，美國國會參議院討論的一項法案，規劃至少撥款1300萬美元，用於設計和制造推進導彈或替代彈頭中爆炸材料的化學物質，即「高能材料」（energetics）。

盡管在8860億美元的國防預算總額中，目前只有一個零頭進入了國會審核程序，但這一專項預算可能在美國開啟一個投入數十億美元更新彈藥的進程。

民主黨佔多數的國會參議院和共和黨佔多數的眾議院仍需就最終的資金分配進行談判。但兩黨已就威懾中國的努力達成普遍共識。

「印太地區的距離跨度和（中國）海軍的龐大規模意味著，美國需要更多能夠到達遙遠目標、有能力摧毀艦船的導彈。」眾議員麥克．加拉格（Mike Gallagher）對路透社表示。

中國將美國在太平洋地區的存在視為威脅，作為回應，中國加強了自己的軍事存在。「遺憾的是，五角大樓滿足於使用 20 世紀 40 年代的燃料技術，卻忽視了 CL-20 等先進高能技術，而這些技術對於提高我們部隊的射程和殺傷力是必不可少的。導彈每飛遠一英尺，美國軍人就離危險更遠一英尺。」

CL-20計劃

國防部一位高級官員說，CL-20是目前討論最多的化合物之一。美軍早在1980年代就研發出該化合物，但因成本昂貴，迄今未能廣泛使用。國會引用 2021 年發表的一份研究報告稱，使用CL-20以及其它改進為火箭重新配置動力，可將其射程延長約 20%。

「高能技術中心」（Energetics Technology Center）的一篇論文稱，新型高能材料將使一枚400磅炸彈「具有與目前1000磅炸彈相同的殺傷力」，並補充說中國「以工業規模制造CL-20並將其應用於武器系統」。

戰略與國際研究中心武器專家湯姆．卡拉科（Tom Karako）說，對高能燃料的投資成本不高，因此是一項「有意義和重要的建議」。

他補充說，在美軍目前庫存武器中重新裝填或使用新的爆炸性化學物質的成本可能高達數十億美元，很大程度取決於具體哪些武器被重新配置動力燃料、改裝以及購買。

眾議院版本的年度國防法案要求五角大樓實施一項 CL-20 試驗計劃，更換三種現有武器中的炸藥或推進劑。高能技術中心專家估計，更換CL-20的候選武器包括洛克希德．馬丁公司的遠程反艦導彈和增程空對地導彈、波音的魚叉反艦導彈以及洛克希德馬丁和RTX公司的標槍反坦克導彈。

但也有反對的聲音。非營利組織「反武裝暴力行動」的執行主任伊恩．奧弗頓（Iain Overton）說，競相改裝致命器並不是一種進步：「更大、更致命的武器會讓我們更安全嗎？ 答案是肯定的：不能。在過去的幾十年中，當爆炸性武器被用於居住區時，全球範圍90%的死傷者都是平民。」

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】