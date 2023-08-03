索馬利亞女將跑太慢 官方向人民致歉

選手參與國際比賽表現不好，政府還要出面道歉？索馬利亞有女選手近日參加成都世大運的100公尺短跑，僅跑出21秒81的成績，比第一名還少10秒，這也讓索馬利亞政府表示，對該國人民感到抱歉。不過由於索馬利亞對女性參與運動的權利嚴格限制，近年該國女生會偷偷出國比賽，盼世界看見該國女權不彰。

無法掌握團員狀況

根據《英國廣播公司》報導，索馬利亞有一位女選手參與在中國成都舉行的世界大學運動會時，於100公尺短跑的項目跑出21秒81的成績，比第一名選手還多10秒。對此，該國體育部長巴爾發布影片表示，在賽場上發生的狀況並不能代表索馬利亞本身的實力，要對索馬利亞人民致歉。

《中東觀察》提到，據事後了解，該運動員並未有相關比賽經驗，卻可以上場比賽，且索馬利亞大學協會還發聲明表示，他們沒有派選手參加100公尺短跑，因此各界仍在釐清疑雲。

索馬利亞網民佳拉德對此直言，看到自己政府連運動員的參賽狀況都無法掌握，實在是非常無言，丟臉丟到國際上。

女性爭取運動權

不過這卻不是第一次出現索馬利亞有未經官方認證的女性運動員上場比賽的紀錄。2016年，女子運動員姆斯在巴西里約奧運的400公尺短跑競賽跑出1分10秒14的成績，該輪參賽選手平均秒數為48秒，不過當時姆斯獲得許多輿論稱讚，因為她想透過參賽，試圖打破索馬利亞對女性運動權嚴格限制的困境。

2012倫敦奧運則是女子運動員法赫（這位是正式參賽）參加400公尺競賽，她以1分20秒48完賽，也比冠軍多了30秒，她在奧運後則是收到許多死亡威脅，在伊斯蘭教為國教的索馬利亞，許多人仍認為女性不應該運動。

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