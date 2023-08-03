台積電效應！日本半導體職缺數量四年翻倍
最新數據顯示，日本半導體產業的相關職缺在四年內翻增一倍，特別是九州／沖繩地區的相關職缺明顯增加，顯示全球晶圓代工龍頭台積電（2330）在九州建廠的效應巨大。
產經新聞報導，東京人力資源服務公司Persol Career的招聘網站doda資料顯示，若以2019年1月（新冠肺炎疫情爆發前）的晶片業職缺發布數量為1計算，2021年來職缺不斷增加，今年6月為1.92，約增加兩倍。
在台積電於九州設廠後，許多半導體相關企業都在該地區擴張，政府的補助政策似乎也導致相關產業職缺的增加，預計未來增加趨勢仍將持續。
以地區劃分，九州和沖繩迄今為止最受歡迎，與2019年1月相比，今年2月的受歡迎程度為 2.81。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言