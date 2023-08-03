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台積電效應！日本半導體職缺數量四年翻倍

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
最新數據顯示，日本半導體產業的相關職缺在四年內翻增一倍
最新數據顯示，日本半導體產業的相關職缺在四年內翻增一倍

最新數據顯示，日本半導體產業的相關職缺在四年內翻增一倍，特別是九州／沖繩地區的相關職缺明顯增加，顯示全球晶圓代工龍頭台積電（2330）在九州建廠的效應巨大。

產經新聞報導，東京人力資源服務公司Persol Career的招聘網站doda資料顯示，若以2019年1月（新冠肺炎疫情爆發前）的晶片業職缺發布數量為1計算，2021年來職缺不斷增加，今年6月為1.92，約增加兩倍。

在台積電於九州設廠後，許多半導體相關企業都在該地區擴張，政府的補助政策似乎也導致相關產業職缺的增加，預計未來增加趨勢仍將持續。

以地區劃分，九州和沖繩迄今為止最受歡迎，與2019年1月相比，今年2月的受歡迎程度為 2.81。

職缺 半導體 台積電

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