日本會給台積電熊本二廠多少補助？重量級議員：大約三分之一

日本執政黨推動晶片產業發展的重量級議員表示，日本政府將為台積電（2330）在熊本設第二座工廠提供一大部分的資金，預料會達設廠成本的三分之一。不過，這樣的補助比率，將低於日本承諾為台積電首座熊本廠提供一半的設廠成本補助。

日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明與秘書長關芳弘表示，在政府承諾為台積電熊本第一座廠提供半數建廠成本補助後，不給予支持是不可能的。甘利明說，這類計畫一般的補助約為三分之一，而給予台積電熊本一廠的補助額是特別大。

甘利明說，這些補助將是日本努力重振國內晶片製造產業的一環，該產業被視為是成長與經濟安全的關鍵。

甘利明2日在東京受訪時表示：「這是國家策略。我們面臨要為未來數十年路線做出選擇。我們將成為晶片的接受國或提供國？哪樣比較好？我們別無選擇，只能承擔挑戰，無論結果是如何。」

關芳弘表示，日本政府是否為台積電熊本二廠提供一半的設廠補助，將取決於熊本二廠將生產哪一類晶片，以及二廠對熊本地區所產生的廣泛經濟影響程度，舉例來說，如果台積電計劃透過自家懷有更先進技術的員工培訓許多日本工程師，那麼政府將提供更多支持。

關芳弘2日在東京另一場訪談中表示：「這座廠勢必將提升經濟，而我們將予以支持。在全球政府傾全力提供支持之際，如果日本毫無作為，我們將無法從世界其他地方吸引頂尖的晶片公司進駐。」

兩位議員也表示，他們可能會在今年的追加預算中尋求至少1兆日圓（70億美元）的晶片相關補助金，可能會在年底時編列。

甘利明說：「談到晶片時，投資數兆日圓是全球的標準。我們將取得大量預算金額。」

關芳弘表示，雖然台積電尚未正式宣布熊本二廠，但給予該廠的補助可能會包含在上述追加編列的預算內。補助金也可能提撥給有必要獲得補助的成熟製程和功率導體生產。

台積電董事長劉德音6月時表示，公司正與日本洽談第二座廠的補貼，二廠可能會坐落在熊本一廠的旁邊。如果追加預算確實提供額外的補助，日本將一步步邁向十年內對半導體領域投資約10兆日圓的計畫，這是日本首相岸田文雄去年明示的目標。

根據經產省的資料，迄今，日本為晶片與數位戰略提撥約1.76兆日圓，其中1.2兆是投入半導體領域、5,000億投入儲電電池，以及600億投入軟體相關計畫。日本的目標是國內產半導體的銷售額在2030年前提高兩倍至超過15兆日圓。

目前日本提供的主要補助承諾，包括提供給台積電熊本一廠的4,760億日圓，以及提供「日本國家隊」Rapidus在北海道建廠的3,300億日圓。