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塞內加爾鎮壓反對派 禁抖音怕串聯

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
過去一向穩定的塞內加爾近日政治動盪，政府還禁止人民使用抖音。（Photo from Wikimedia Commons）
過去一向穩定的塞內加爾近日政治動盪，政府還禁止人民使用抖音。（Photo from Wikimedia Commons）

政府為了杜絕反對派串聯，決禁止民眾使用抖音非洲大國塞內加爾近日政治動盪，政府先將反對黨領袖下獄，還在2日宣布禁止使用與下載抖音，引發反對派不滿上街抗議。非洲近3年來政變頻傳，尤其是西非薩赫爾地區的尼日、馬利與查德等西非國家都經歷大量政治動盪。

禁抖音引發抗議

根據《半島電視台》報導，非洲聯盟輪值主席、西非大國塞內加爾近日政治動盪，總統薩爾先將反對派PASTEF的黨魁梭科以貪腐等罪名下獄，然後宣布國內禁止使用抖音。

該國數位經濟與通訊部長薩依姆說，抖音是動機不良者散布仇恨訊息的平台，已經侵害國家穩定，因此決定禁止使用。

這也讓民眾不滿上街抗議，並與警方爆發衝突，目前已有至少16人在抗議中死亡。反對派指控薩爾要將明年總統大選的競爭對手消滅，才巧立名目讓梭科入獄，但政府反駁稱，是反對派挑動群眾進行暴力抗爭。

首都達卡的居民多努受訪時表示，政府不能僅因為抖音的壞處就禁止使用抖音，因為有許多年輕人將其作為社交、甚至是謀生使用。另一位民眾蓋亞指出，雖然他試圖用VPN繞過網路城牆連上抖音，但連接速度實在太慢，讓他放棄。

曾是民主典範

當地政治評論員安達拉分析，塞內加爾過去是西非的民主典範，但如今卻在選舉後6個月發生這樣的政治動盪，讓該國的民主陷入高度的不確定性，而且封鎖抖音並不能完全阻止年輕人上街頭表達心聲的決心。

衛報》提到，近年來西非的政治動盪不斷，包括近日爆發政變的尼日，還有去年與前年政變頻傳的布吉納法索、幾內亞、幾內亞比索、查德、馬利與蘇丹等國家，此區也是基地組織盛行的薩赫爾地區，相關動盪也讓從事反恐行動的美國、法國都相當緊張。

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