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中美高層罕見對話之際 美據報擬再軍援台灣

德國之聲／ 德國之聲

美國國防部週三（8月2日）表示，五角大廈與中國外交部的安全高官進行了兩國高層罕見的對話。

根據路透社，五角大廈發言人在聲明中表示，美國負責印太安全事務的助理國防部長拉特納（Ely Ratner）和中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，討論了美中防務關係以及印太區域安全問題。拉特納說，美國國防部將繼續維持美中之間的軍事交流。

中美關係持續緊張，美方雖陸續派出國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）等高官，嘗試恢復與中國對話，但兩國軍事高層互動遲遲未有進展。

有專家指出，這增加了印太地區不穩定的因素，讓美國的區域盟友不安、美國也因而備感壓力。此次對話，雖不是兩國防部之間的直接聯繫，卻可能為雙方高層的安全對話重燃一絲曙光。

美國將再次軍援台灣？

台海衝突亦持續影響中美關係。英國《金融時報》2日引述2位匿名人士說法報導，美國白宮行政管理和預算局本月將在軍援烏克蘭的補充預算中納入台灣，以加速提供武器給台灣，應對中國與日俱增的威脅。

報導指，國會若通過此預算，將是台灣首藉「外國軍事融資」（foreign military financing）系統獲得武器，該系統資金來自美國納稅錢。

去年，美國國會通過《國防授權法案》，批准在5年內提供台灣100億美元的「外國軍事融資」。智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的亞洲安全專家庫珀（Zack Cooper）表示，「外界都在密切關注國會今年能否將資金落到實處」，而補充預算可能是落實的「最佳機會」。

華盛頓戰略諮詢公司明燈全球戰略（Beacon Global Strategies）董事總經理賽耶斯（Eric Sayers）向《金融時報》表示，「幾十年來，我們選擇只出售軍事裝備給台灣」，現在則透過外國軍事融資等方式援台；因此美方此次的預算若通過，將是「具裡程碑意義的一步」，顯示美國政府現在強化台海威懾力的意願。

白宮拒絕對《金融時報》的報導置評。中國駐華盛頓大使館則表示，中國「堅決反對美國與台灣建立軍事關係並為其提供武器」，並呼籲華盛頓「停止對台海的和平與穩定造成風險」。

此前，美國白宮於7月28日宣布將根據「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），從庫存中向提供價值3.45億美元的軍事援助。美方向烏克蘭運送武器，亦是依循此制。

中國外交部發言人2日對此表達強烈不滿，稱已向美方提出嚴正交涉。發言人稱，美國此舉嚴重違反「一中原則」和中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係和台海和平穩定。中方也呼籲，美方應停止借任何名義「加強美台軍事聯繫」、「武裝台灣」、「製造台海局勢緊張」。

（綜合報導）

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